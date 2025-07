TCA fehlt ein Matchpunkt zum Titel, Motzenhofen und Klingen jubeln

Meisterfeiern, Abstiegsfrust, knapp verpasste Titel: Die Tennissaison hat ihren letzten Spieltag hinter sich.

TC Aichach

Am letzten Spieltag der Südliga 3 hatten mit dem TC Burgheim (12:0), der DJK Langenmosen (10:2) und dem TC Aichach (10:2) noch drei Teams Chancen auf die Meisterschaft. Dabei traf der TCA auf den ungeschlagenen Tabellenführer Burgheim. Es entwickelte sich das erwartet spannende Match, in dem beide Spitzenspieler des TCA, Tim Selig und Sebastian Kühnruß, sowie Florian Laske Einzelsiege verbuchten. Doch Peter Gammel und Maximilian Kühnruß gaben ihre Spiele im Matchtiebreak ab. Patrick Hurler verlor in zwei Sätzen, so dass es nach der Einzelrunde 3:3 stand. Zwar gelangen Sebastian Kühnruß/Peter Gammel und Hurler/Laske zwei Doppelzähler zum 5:4-Gesamtsieg - der reichte aber nicht zum Aufstieg. Parallel gewann Langenmoser gegen Inchenhofen mit 7:2, so dass alle Titelkandidaten bei 12:2 Punkten landeten. Die Matchpunkte mussten entscheiden. Und da lag Langenmosen mit 47:16 hauchzart vor Aichach (46:17), das Vizemeister wurde.

Den Damen 30 gelang es durch den 6:3-Erfolg bei der TG Germerswang, den Klassenerhalt der Landesliga 2 zu sichern. Jana Brisken (im Matchtiebreak 10:6), Katrin Storr, Sibylle Meßner, Carina Erbe und Karina Wagner jeweils in zwei Sätzen entschieden die Begegnung bereits nach den Einzeln für die Paarstädterinnen. Die Doppel Brisken/Erbe und Wagner/Brych-Birkmeir unterlagen im Matchtiebreak, die Paarung Meiringer/Meßner holte den sechsten Zähler für ihr Team. (rl)

Hauchdünn verpassten die Herren des TC Aichach (stehend von links Maximilian Kühnruß, Tim Selig, Patrick Hurler, Sebastian Kühnruß und vorne von links Florian Laske, Peter Gammel) den Aufstieg in die Südliga 2. Trotzdem freuten sich die Paarstädter über die Vizemeisterschaft. Foto: Reiner Laske

WF Klingen

Die Herren haben sich mit einem knappen, aber verdienten 5:4-Auswärtssieg gegen den TC Wittelsbach den Aufstieg gesichert. Nach umkämpften Einzeln stand es 4:2 – Valentin Schmid, Tim Lamm, Markus Kreutmayr und Andreas Jäger holten die Punkte für Klingen. In den Doppeln wurde es spannend. Christian Spengler und Tim Lamm (6:2, 2:6) mussten in den Matchtiebreak. Das Duo unterlag trotz aufopferungsvollem Kampf mit 6:10. Ähnlich zäh, aber vergebens rangen Peter Lamm und Jonas Altmann (2:6, 7:6, 3:10). Markus Kreutmayr und Valentin Schmid zeigten letztlich Nervenstärke und fuhren mit zwei flüssigen Sätzen (6:1, 6:1) den verdienten Sieg für Klingen und damit den Aufstieg in die Südliga 3 ein.

Gute Laune bei Tim Lamm von den Klingener Herren: Mit dem Sieg gegen Unterwittelsbach sicherte sich das Team den Aufstieg. Foto: Anna Schmid

Einen wichtigen Sieg sicherten sich die Damen beim TC Pfaffenhofen II, obwohl sie nach den Einzeln 2:4 zurücklagen. Sarah Seideneder (6:1, 1:6, 10:0) und Lea Aidelsburger (6:1, 6:1) hatten gepunktet. In den Doppeln behielt die Mannschaft die Nerven und zeigte durchwegs starke Leistungen: Seideneder/Aidelsburger (6:3, 6:0), Mona Kreutmayr/Lara Jung (6:1, 6:4) und Silvia Seideneder/Mia Kreutmayr (6:0, 2:6, 12:10) drehten die Partie in einen 5:4-Sieg.

TC Motzenhofen

Die Herren haben sich mit einem klaren 7:2 beim TC Bäumenheim den verdienten Sprung in die Südliga 1 gesichert. Unterstützt wurden sie beim Tabellenletzten wieder von einem großen mitgereisten Fanclub, der lautstark für Heimspiel-Atmosphäre sorgte. Bereits nach den Einzeln war die Entscheidung gefallen: Fünf souveräne Siege legten den Grundstein für den Gesamterfolg. Matthias Weiß (6:3/6:2), Michal Netik (6:3/6:3), Dominik Pitschi (6:2/6:1), Maximilian Golling (6:2/6:4) und Roman Mülchen (6:1/6:1) zeigten erneut ihre Spitzenleistung. Auch Matthias Lesti (4:6/6:4/6:10) lieferte sich ein hochklassiges Duell.

Mit dem Aufstieg in der Tasche wurde zunächst auf den Erfolg angestoßen, ehe es in die Doppel ging: Weiß/Pitschi (6:1/7:6/7:10), Netik/Mülchen (7:6/6:7/12:10), Lesti/Mika (w.o.). Gefeiert wurde anschließend sowohl mit den Gegnern, als auch später ausgiebig im heimischen Tennisheim. Auch eine Meister-Reise nach Italien steht an.

Die Damen beendeten ihre Saison in der Südliga 2 beim ungeschlagenen TV Geisenfeld. Julia Pfleger (2:6/0:6), Corinna Fischer (6:3/4:6/8:10), Rebecca Pfister (0:6/0:6), Sandra Schäffer (1:6/0:6), Verena Nodlbichler (6:2/1:6/3:10) und Yvonne Bestler (0:6/1:6) mussten sich ihren stark aufspielenden Gegnerinnen geschlagen geben, ebenso die Doppel Pfleger/Pfister (1:6/1:6), Fischer/Nodlbichler (2:6/1:6) sowie Schäffer/Bestler (0:6/0:6). Mit dieser 0:9-Niederlage beendet der TCM die Saison auf dem letzten Tabellenplatz.

TSV Pöttmes

Die Damen 30 wurden ungeschlagen Meister. Am letzten Spieltag war der TC Scheyern zu Gast. Bereits nach den Einzel stand der Sieg fest. Manuela Schmidt, Martina Deil und Jessica Schlaegel gewannen. Silvia Shah verlor. In den Doppeln ging ein Punkt an die Pöttmeser und ein Punkt an Scheyern.

Bei den Herren 30 deutete alles auf den Abstieg aus der Landesliga hin. Auch gegen den TC Schießgraben Augsburg verlor der TSV deutlich mit 1:8. Auch die Herren beendeten die Saison mit einer Niederlage. Knapp wurde es beim 4:5 gegen die TeG Lech-Schmuttertal aber, nach Siegen von Fritz Schmidt und Dominik Thomay stand es 2:4 nach den Einzeln. Meyer/Thomay und Fischer/ Dallinger machten es noch einmal spannend. Für Schmidt/Stanner reichte es jedoch nicht.

Die Damen erkämpften sich einen versöhnlichen Saisonabschluss. Denkbar knapp mit 5:4 gewannen sie gegen den TC Rot-Weiß Rain. Nach Siegen von Marina Mörmann, Polina Sandratska und Martina Deil stand es nach den Einzeln 3:3. Sandratska/Deil und Mörmann/Riedelsberger entschieden das Spiel zu TSV-Gunsten.

TC Wittelsbach

Für das letzte Spiel der Saison hatten sich die Herren 40 des TCW einiges vorgenommen. Die Gäste vom TSV Buttenwiesen hatten wenig Chancen und so gingen alle Einzel teils deutlich an den TCW. Während bei den anschließenden Doppeln die Partner Gundlach/Chalinski und Schön/Kreutmayr souverän den Sieg holten, machten es Nagel/Huber mit einem verlorenen ersten Satz etwas spannender. Nachdem sich die beiden auch durchsetzen konnten, stand das 9:0 fest. Die neuen Südliga-3-Meister feierten ihren Titel ausdauernd.

Titelfeier bei den TCW-Herren 40: (vorne von links) Tim Nießl, Markus Nitzlader, Peter Thurner, Gregor Trilltsch sowie (hinten von links) Onur Görgülü, Dominik Chalinski, Michael Kreutmayr, Rainer Huber, Uwe Schön, Reiner Jung und Tom Nagel. Foto: Markus Kreutmayr