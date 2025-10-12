Trotz langer Überzahl: Aindling unterliegt Rain deutlich

Es war die erste Heimniederlage für den TSV Aindling in dieser Saison. Und eine so große Anzahl von Gegentreffern wie beim 0:3 gegen den TSV Rain hat die Mannschaft auch noch nicht kassiert. Was diesen Freitagabend für die Gastgeber noch schlimmer erscheinen ließ: Die Entscheidung war im Grunde genommen bereits nach 24 Minuten gefallen. Da war Eric Adam im Stil eines Sprinters auf der rechten Seite nach vorne gerannt und hatte aus einem geradezu unmöglichen, weil ausgesprochen spitzen Winkel fulminant getroffen. Den Aindlingern war da bereits der Zahn gezogen wie beim Zahnarzt, ehe der Dentist ins Zimmer kommt.

Wer dieses Derby erlebte, der staunte zum einen darüber, warum die Hausherren fünf Tage nach dem höchsten Heimsieg kein Land sahen. Einen Großteil der Partie agierten sie in Überzahl, weil Dominik Bobinger kurz vor dem Strafraum den Tatendrang von Laurin Völlmerk in dessen bester Szene mit einem Foul gebremst hatte und Gelb-Rot sah. Doch dieses Plus an Personal vermochte Aindling nicht zu einer Aufholjagd zu nutzen. Weil die Rainer nicht nur bei den drei schnellen Treffern ihre Qualität unter Beweis stellten, sondern im zweiten Durchgang mit ihrer taktischen Einstellung.

Aindling kommt in Überzahl zu keiner echten Chance

Sie überließen den Hausherren weitgehend den Ball. Dass die aber zu keiner einzigen echten Gelegenheit kamen, zeigt eindeutig, wo sie der Schuh ganz gewaltig drückt. Es sind die Defizite in spielerischer Hinsicht. Und darum macht es auch keinen Sinn, darüber nachzusinnen, ob die Aindlinger in dieser Runde für das obere Drittel in der Tabelle in Betracht kommen.

Dort befindet sich der TSV Rain und zwar völlig zurecht, nicht zuletzt auch deshalb, weil er trotz personeller Engpässe am Schüsselhauser Kreuz souverän auftrat. Anton Schöttl stürzte bei einem Kopfball-Duell kurz vor der Pause und konnte nicht weiter machen. Hier hatte sich Dennis Lechner nicht gerade in fairer Weise weggeduckt. Ansonsten verlief das Duell der Nachbarn mehr als anständig, dennoch zückte der Unparteiische elfmal Gelb – entschieden zu viel.

Trainer Fischer spricht von einer verdienten Niederlage

„Nach dem Rückschlag beim 0:1 haben wir uns schwer erholt“, meinte Trainer Florian Fischer, der von einer verdienten Niederlage sprach, „weil wir es nicht geschafft haben, in der zweiten Halbzeit ein Tor zu machen.“ Vielmehr drohte gar das 0:4. Fischer analysierte weiter: „Wir haben das Spiel von der zehnten Minute an verschlafen.“ So sei der Gegner zu leichten Toren gekommen.

Eine Vorstellung ähnlich schwach wie die der Aindlinger zeigte der Unparteiische, der eine Reihe seltsamer Entscheidungen gegen die Hausherren traf. Gelb gegen Dominic Robinson war ebenso fragwürdig wie die Zeitstrafe gegen Marco Ruppenstein sowie die Verwarnungen gegen die beiden Aindlinger Trainer, weil sie nicht akzeptieren wollten, dass ein Foul an David Burghart ungeahndet geblieben war. Trainer Fischer verzichtete bewusst auf Äußerungen in Richtung des Neutralen vom Ammersee, um zu vermeiden, dass man dessen Auftreten als Ausrede für das Ergebnis werten würde. Das war nämlich allein auf die Leistungen der beiden Teams zurückzuführen.



TSV Aindling: Reithmeier, Burghart, Stoll, Menhart (67. Gießer), Robinson (70. Ruppenstein), Schöttl (46. Mlakic), Bichlmeier, Müller (46. Gastl), Neziri (46. Baumeister), Wagner, Völlmerk

Tore: 0:1 Lechner (13.), 0:2 Lechner (20.), 0:3 Adam (24.)

Gelb-Rote Karte: Bobinger (43./Rain)

Schiedsrichter: Hiefner (TSV Finning)

Zuschauer: 238