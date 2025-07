TSV Kühbach: Das Bayernliga-Team muss zittern

Nicht nur temperaturmäßig ging es zuletzt im wahrsten Sinne des Wortes heiß her, sondern auch im Terminkalender der Kühbacher Stockschützen. Mit Bayern- und Oberliga der Herren, der bayerischen Meisterschaft der U14-Jugend und dem Bezirkspokal der Damen standen vier hochwertige Pflichtwettbewerbe auf dem Programm. Insbesondere die Herren konnten sich dabei nicht wie gewohnt in Szene setzen.

Besonders schwer dürfte es das Bayernligateam haben, das mit Platz zwölf mitten im Abstiegsstrudel steckt. Dass die Chance eines Klassenerhalts in der Bayernliga nur gering sein würde wusste Kühbachs „Zweite“ um Herbert Gaßmair, Franz Fesenmair, Armin Hahn und Daniel Braunmüller schon vor Anpfiff der Meisterschaftsrunde. Für Gaßmair eine absolute „Hammerklasse“. „Angesichts der acht Absteiger aus der 2. Bundesliga brauchen wir schon einen absoluten Sahnetag“, prognostizierte Kühbachs Spielführer.

Doch zunächst schienen sich seine negativen Vorahnungen nicht zu bestätigen. Nach den Partien gegen Peiting, Kolbermoor, Rattenbach und Reichertshofen wies der TSV ein ausgeglichenes Punktekonto auf. Als schließlich ein überraschendes 6:6 gegen den Mitfavoriten Surheim ergattert wurde, machte sich gar Optimismus breit.

Kühbach verliert viermal nacheinander mit der letzten Kehre

Diese Zuversicht minderte ausgerechnet Schlusslicht Ismaning, das dem TSV eine herbe 2:8-Klatsche zufügte. Obwohl diese Niederlage mit einem 5:5 gegen Penzing schnell wieder kompensiert wurde, fehlte in den Restpartien der entscheidende Punch und zudem auch die Fortune. So mussten sich die Kühbacher in den Begegnungen mit Oberbergkirchen (2:4), Wang (4:5), Haslangkreit (4:5) und Hitzhofen (4:5) jeweils erst in der letzten Kehre knapp geschlagen geben. Zum Ende gab es in der Schaftlacher Stocksporthalle (Lkr. Miesbach) noch zwei Siege gegen Gachenbach und Antdorf sowie ein 4:7 gegen Tabellenführer Ottmaring.

Mit Xaver Fendt, Andreas Stadlmair, Nico Wall, Franz und Jonas Krepold startete Kühbach III in die Meisterschaftsvorrunde der Oberliga West und sind als Achter noch nicht aller Abstiegssorgen ledig.

Damen mühen sich im Pokal

Unerwartet viel Mühe hatte Kühbachs Damenvertretung um Veronika Filgertshofer, Katharina Ferber, Marianne Weigl, Heidi und Irmgard Baumgartner im Bezirkspokal auf heimischen Asphalt. Ohne ihre etatmäßigen Angreiferinnen Schwertfirm und Stadler rangierte sie zwar lange Zeit auf Platz zwei, mussten aber nach zwei Abschlussniederlagen gegen Fuchstal und dem neuen Bezirkspokalsieger Penzing noch um den letzten Startplatz für das Bayernfinale Ende August in Kühbach bangen.

Jugend liefert solide Leistung ab

Ein 5:5 im letzten Gruppenspiel gegen den Vorletzten EC Wilhelmshöhe kostete den Jüngsten im TSV-Dress die Teilnahme am „Page-play-off-Finale“ der bayerischen U14-Meisterschaft, die ebenfalls in Schaftlach ausgetragen wurde. Als Titelverteidiger gestartet, lieferte das ehrgeizige Quintett mit Luca Hunner, Theresa Schwertfirm, Hannah Schrittenlocher, Maximilian und Magdalena Filgertshofer eine solide Leistung ab, die nach dem 14:7 im Platzierungsspiel gegen den ESC Rattenbach auf Platz fünf unter 16 Mannschaften endete. Sie müssen um den anvisierten Startplatz bei der deutschen Meisterschaft jedoch noch zittern.