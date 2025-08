Ecknach trifft auf ein Team mit der selben Kragenweite

Für die Fußballer des VfL Ecknach steht am Mittwochabend bereits der dritte Spieltag in der Bezirksliga Nord an, wenn der FC Horgau an der Erlenstraße (Spielbeginn 18.30 Uhr) gastiert. Vier Punkte sprangen aus den ersten beiden Partien für den VfL heraus, ein 0:0 beim Auswärtsspiel in Rinnenthal und ein 3:0 Heimerfolg gegen die zweite Mannschaft des TSV Gundelfingen. Dass man bisher noch ohne Gegentor blieb, dürfte vor allem Cheftrainer Sören Dreßler freuen.

Der ehemalige Profi-Abwehrspieler macht keinen Hehl daraus, dass seine Idee vom Fußballspielen auf einer stabilen Defensive basiert. Mithelfen beim Stabilisieren der Abwehr soll sein spielender Assistent, Simon Reiner, der im Sommer aus Griesbeckerzell kam und seine ersten Schritte als Trainer geht. „Ecknach und die Spieler waren für mich kein richtiges Neuland, deshalb habe ich mich schnell zurechtgefunden“, berichtet der 26-Jährige. Reiner ist eigentlich auf der rechten Abwehrseite zu Hause, musste zuletzt gegen Gundelfingen aber aufgrund vieler Ausfälle den „Sechser“ geben. Ob dies gegen Horgau wieder der Fall ist oder ob er in die Viererkette zurückrutscht, bleibt abzuwarten.

Abschlusstraining beim VfL Ecknach: Spieler muss mit Kopfplatzwunde in Klinik

Im Gegensatz zum Gundelfingen-Spiel stünden Daniel Framberger und Christian Wagner wieder zur Verfügung. Länger ausfallen wird voraussichtlich Außenverteidiger Florian Kistler. Der 24-Jährige hatte sich im letzten Spiel die Schulter ausgekugelt und musste von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Kistler war in den vergangenen Jahren fast ausschließlich für die zweite und dritte Mannschaft aufgelaufen, kämpfte sich in der Vorbereitung aber ins Bezirksligateam. „Das ist sehr bitter für ihn und auch für uns. Wir hätten ihn in den nächsten Wochen und Monaten gut gebrauchen können“, hadert Reiner mit Blick auf die Personaldecke. Martin Birkl und Lukas Wiedholz sind noch im Urlaub, Maxim Korelko verabschiedet sich in eben diesen und nach der Partie gegen Horgau wird auch Chris Wagner erst einmal verreisen. Timo Burgstaller zog sich zudem im Abschlusstraining am Montag noch eine stark blutende Kopfplatzwunde zu. Auch er musste mit dem Sanka ins Krankenhaus und fällt mindestens für Mittwochabend aus.

Mit Horgau kommt laut Reiner „eine robuste, erfahrene und eingespielte Bezirksligamannschaft“ nach Ecknach. Ein ernst zu nehmender Gegner also, aber man tritt dem Team aus dem westlichen Augsburger Landkreis sicher nicht zu nahe, wenn man es, wie auch Ecknach, nicht zu den Spitzenmannschaften im nordschwäbischen Oberhaus zählt. „Horgau ist absolut unsere Kragenweite, wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen“, so Reiner. Er mahnt aber auch, dass die eigenen bisherigen Auftritte noch Luft nach oben lassen. „Die Abstände im Zentrum sind immer noch zu groß, wir kommen nicht in die wichtigen Zweikämpfe. Daran müssen wir arbeiten“ bemängelt er.

Duell Ecknach gegen Horgau: Die Statistik spricht für den Aichacher Bezirksligisten

Beherzigt seine Mannschaft dies, stehen die Chancen nicht schlecht, dass Ecknach die Statistik in den direkten Duellen mit Horgau weiter aufbessert. In zehn Duellen behielten die Blau-Weißen sechsmal die Oberhand, ein Spiel endete Remis. Vergangenes Jahr konnten beide Mannschaften zu Hause einen knappen Sieg einfahren. In diese Saison starteten die Kleeblätter mit zwei Niederlagen aber denkbar schlecht und stehen jetzt bereits unter Druck, nicht früh schon etwas den Anschluss zu verlieren. (jng)