Aichacher Volleyball-Männer gewinnen heimisches Herbstturnier

Nachdem das Herbstturnier nach Corona zunächst zweimal als Eintagesturnier stattgefunden hatte, wollte das Orga-Team rund um Abteilungsleiter Christian Miksch das Turnier mit neuen Ideen attraktiver machen und wieder über zwei Tage veranstalten. So entstand ein neues Konzept: Am Samstag spielten Frauen- und Herrenteams um den Turniersieg, am Sonntag konnten sich Mixed-Mannschaften mit viel Spaß miteinander messen. Gespielt wurde nicht mehr auf Zeit, sondern auf jeweils zwei Gewinnsätze. Auf Anhieb ließen sich insgesamt 23 Teams vom neuen Gewand des Aichacher Herbstturniers begeistern und sorgten für schönen Volleyball in Aichach.

In der Herrenkonkurrenz traten sechs Teams im Modus „Jeder gegen jeden“ an. Moosinning, Wenzenbach, Mering und Türkheim waren hier die Gegner der beiden Gastgebermannschaften. Für Aichach 2 war es der erste Auftritt im Erwachsenenbereich, die jungen Aichacher Eigengewächse verkauften sich teuer. Das Team um Coach Christian Miksch konnte zwar noch kein Spiel gewinnen, sammelte jedoch viele Punkte und war gegen Mering einem Sieg ganz nahe.

Volleyball-Herbstturnier: TSV Aichach gewinnt bei den Männern, VSC Donauwörth bei den Frauen

Just gegen die Meringer startete die erste Mannschaft schwer in das Turnier und musste einen Satz abgeben und auch gegen Moosinning siegten die Reichart-Schützlinge noch knapp. Wenzenbach und Aichach 2 konnte man dann jedoch klar besiegen, bevor die Aichacher in einem begeisternden letzten Tagesmatch mit einem Zweisatz-Sieg gegen den späteren Tabellenzweiten den Turniersieg ohne Niederlage perfekt machten. Ein gutes Omen für die anstehende Saison, in welcher sich die Aichacher als Aufsteiger in der Bezirksklasse bewähren wollen.

Die Aichacher Damen mit ihrem neuen Trainer Jan Voglgsang verloren in der Vorrunde gegen Ingolstadt und die SG Aichach/Inchenhofen und gewannen gegen die Altovolleys. In den beiden Platzierungsspielen errang man durch einen Sieg und eine knappe Niederlage gegen Friedberg schließlich den sechsten Platz. Die SG Aichach/Inchenhofen konnte sich in die Finalrunde spielen und gewann ihr Halbfinale mit einer hervorragenden Leistung gegen die Damen aus Landshut. Im Finale konnten die Böck-Schützlinge nur noch zu sechst antreten. Ohne Wechselmöglichkeiten musste man sich hier den starken Damen aus Donauwörth geschlagen geben.

Am Sonntag standen einige der Aichacher Spielerinnen und Spieler dann wieder in Mixed-Team auf dem Feld. Zehn Mannschaften, unter anderem aus Altomünster, Eurasburg, Kleinaitingen und Aichach, kämpften mit viel Spaß um die Punkte und boten attraktiven Volleyball für die Zuschauer. Sieger der Mixed-Runde war das Team „Schlechtschmetterfront“, aus Ulm, das sich im Finale gegen das Team „Schmetterlinge“ aus Türkheim deutlich durchsetzte. Hochzufrieden zeigte sich Miksch mit seinem Orga-Team, da das neue Konzept großen Anklang bei den teilnehmenden Mannschaften fand. (vb)