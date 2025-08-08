Icon Menü
Vor 27 Jahren trafen die DJK Gebenhofen und der FC Affing zuletzt in einem Gemeindederby aufeinander

Fußball - Kreisliga Ost

Affing gegen Gebenhofen: Wenn sich zwei Nachbarn nach mehr als einem Vierteljahrhundert wiedersehen

Vor 27 Jahren trafen die DJK Gebenhofen und der FC Affing zuletzt zum Gemeindederby in einem Ligaspiel aufeinander. Heute ist es wieder soweit.
Von David Libossek
    Noch immer extraklasse: Stefan Simonovic (links) sammelte zum Auftakt gegen Jürgen Lichtenstern und den BC Adelzhausen zwei Scorerpunkte.
    Noch immer extraklasse: Stefan Simonovic (links) sammelte zum Auftakt gegen Jürgen Lichtenstern und den BC Adelzhausen zwei Scorerpunkte. Foto: Adrian Goldberg

    Der zweite Spieltag der Kreisliga Ost veranlasst Affings Spielertrainer Angelo Jakob zu einem kleinen Exkurs in die eigene Familiengeschichte. Sein Opa Herrmann, Ehrenvorsitzender des FC Affing, und sein Vater Markus, einst in diversen Funktionen im Verein engagiert, hätten ihm berichtet von den bedeutsamen Gemeindederby, die die DJK Gebenhofen und der FCA einst ausfochten, erzählt er. Das letzte Mal, als sich die Gemeindenachbarn in einem Ligaspiel gegenüberstanden, war Helmut Kohl Kanzler, die Deutschen kauften sich mit D-Mark Kinotickets für „Titanic“ und hievten die dazugehörige Schmonzette „My Heart will go on“ von Celine Dion auf Platz eins der Singlecharts.

