Affing gegen Gebenhofen: Wenn sich zwei Nachbarn nach mehr als einem Vierteljahrhundert wiedersehen

Der zweite Spieltag der Kreisliga Ost veranlasst Affings Spielertrainer Angelo Jakob zu einem kleinen Exkurs in die eigene Familiengeschichte. Sein Opa Herrmann, Ehrenvorsitzender des FC Affing, und sein Vater Markus, einst in diversen Funktionen im Verein engagiert, hätten ihm berichtet von den bedeutsamen Gemeindederby, die die DJK Gebenhofen und der FCA einst ausfochten, erzählt er. Das letzte Mal, als sich die Gemeindenachbarn in einem Ligaspiel gegenüberstanden, war Helmut Kohl Kanzler, die Deutschen kauften sich mit D-Mark Kinotickets für „Titanic“ und hievten die dazugehörige Schmonzette „My Heart will go on“ von Celine Dion auf Platz eins der Singlecharts.
Fußball - Kreisliga Ost
