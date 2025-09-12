Wider die Stille im Bus: Hollenbach gastiert in Kempten

Mit frischem Selbstvertrauen kann der TSV Hollenbach nach seinem jüngsten 4:1-Heimsieg gegen den TSV Dachau am späten Samstagnachmittag (17 Uhr) im Auswärtsspiel beim FC Kempten antreten. Zwar gingen die sportlichen Ausflüge der Hollenbacher ins Allgäu heuer in die Hose - im nur vier Kilometer von Kempten entfernten Durach unterlagen sie mit 0:3, bei der SG Niedersonthofen stand es am Ende 1:2 - doch diesmal stehen die Chancen auf ein Erfolgserlebnis in der einstigen Römerstadt recht gut. Bei den Kickern aus der Allgäu-Metropole, die seit 2018 in der Landesliga unterwegs sind und immer in den Top Ten landeten, läuft es nämlich bislang noch nicht so ganz rund. Mit neun Punkten hängen sie aktuell hinter dem TSV Hollenbach (10 Punkte/Platz 10) auf Tabellenplatz 13 fest. Ähnlich wie Hollenbach (zehn Treffer) leiden die Allgäuer um den ehemaligen Hollenbacher Niklas Neumair - sein glückloses Kurzzeit-Engagement am Krebsbach endete verletzungsbedingt ohne Einsatz - in erster Linie an ihrer dürftigen Trefferausbeute (neun Treffer), wobei die Hollenbacher diesen negativen Trend mit vier Toren gegen Dachau fürs Erste einbremsten.

