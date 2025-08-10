Im Sautrog die Ecknach hinunter: Spritziges Spektakel in Sielenbach

Ein großes, spritziges Spektakel war das Sautrogrennen des Burschenvereins Sielenbach am Samstag auf der Ecknach zwischen Schafhausen und der Obermühle in Sielenbach. Rund 400 Zuschauer wanderten bei hochsommerlichen Temperaturen an der Strecke entlang mit, um die 41 Sautröge und Ihre wasser- und schlammtauglichen Piloten, darunter auch Asterix und Obelix oder Super-Mario, zu verfolgen. Für den Start hatten sich die Sielenbacher in diesem Jahr etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Obwohl die Brücke nach Schafhausen derzeit wegen ihres Neubaus gesperrt ist, konnten die Teams trotzdem unterhalb des Bushäuschens starten. Bisher mussten die Piloten versuchen, den Sautrog möglichst sanft zu Wasser zu lassen, damit er nicht schon beim Einstieg vollläuft. In diesem Jahr wurden sie von einem rund drei Meter hohen Turm über eine Rampe ins Wasser katapultiert. Bevor der Starter jedoch um 15.30 Uhr zum ersten Mal den Hebel umlegte, mussten die erwachsenen Piloten erst noch eine halbe Bier so schnell wie möglich austrinken.

Für den Start hatten die Sielenbacher Burschen extra einen Turm mit Rampe aufgebaut Foto: Thomas Weinmüller

Und dann ging es auch schon los mit der rasanten Fahrt die ersten drei Meter hinunter ins Wasser. Die meisten der Sautröge gingen erst mal unter und mussten vom Wasser wieder befreit werden, bevor die Piloten einsteigen und Fahrt aufnehmen konnten. Das war nicht immer sehr einfach und kostete das ein oder andere Team schon eine Menge Zeit.

Die jüngeren Teilnehmer, die mit 14 Sautrögen in der Kinderklasse starteten, hatten es aufgrund ihres Gewichtes da schon etwas leichter. Auch der benachbarte Burschenverein aus dem Dasinger Ortsteil Laimering war mit einigen „Booten“ zur Rennstrecke ins Echnachtal gekommen.

1,5 Kilometer auf der Ecknach mit etlichen Hindernissen

Mit zunehmender Distanz wurde es immer schwieriger auf der rund 1,5 Kilometer langen Strecke, mit etlichen Kurven und Hindernissen, das Wasser loszuwerden. Die erste knifflige Situation kam nach rund 300 Metern, wo ein Baumstamm samt Sautrog untertaucht werden musste. Einige schafften es danach gar nicht mehr, das Wasser aus den teilweise versiegelten Sautrögen zu bringen und schoben diesen dann zu zweit bis ins Ziel.

Viele der Piloten, wie hier Raphael Zehentbauer und sein Begleiter, waren gezeichnet von Dreck und Schlamm in der Ecknach. Foto: Thomas Weinmüller

Anschließend mussten die Teams zum ersten Mal an das Ufer in Höhe von Maria Birnbaum, wo sie sich zunächst zehnmal im Kreis drehen und dann einige Hindernisse zu Fuß bewältigen mussten, was aufgrund des Drehschwindels gar nicht so einfach war.

Teams müssen sägen und Schnaps trinken

Die größte Schwierigkeit auf der Strecke war jedoch das Absägen einer Baumscheibe mit einem großen Fuchsschwanz. Hier trennte sich die Spreu vom Weizen und man konnte klar erkennen, wer schon mal mit einer Baumsäge umgegangen ist. Kurz vor dem Ende wurde als letztes Hindernis für die Erwachsenen ein „Jackpoint“ eingerichtet. In der Höhe der Bäckerei Scharold musste der Sautrog an das Ufer geschafft werden und dann musste jeder erwachsene Pilot drei Stamperl Tequila trinken.

Danach ging es nur noch gerade aus ins Ziel. Dort mussten die Teilnehmer sich nach dem Verlassen des Sautrogs an einem Seil über den Fluss und zurück schwingen, ehe sie die mitgebrachte Baumscheibe abgeben durften und Vorsitzender Jonas Schneider die Uhr für die jeweiligen Piloten stoppte.

Trocken oder ohne Dreck und Schlamm kam kein Pilot im Ziel an, aber das störte die wenigsten nach im Durchschnitt 25 Minuten Fahrzeit auf der Ecknach. Gegen 17 Uhr waren dann auch die letzten Sautröge im Ziel und reihten sich hintereinander schön am Ufer der Obermühle auf.