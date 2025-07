St.-Margarethen-Markt findet diesmal ohne Marktfest statt

Bei schönstem Sommerwetter lud der St.-Margarethen-Markt in Inchenhofen am Sonntag zum Bummeln und Kaufen ein. Da in 14 Tagen die Historischen Markttage zur 625-Jahr-Feier der Verleihung der Marktrechte im Ort stattfinden, gab es heuer parallel zum Markt kein Marktfest, wie es sonst in Leahad üblich ist.

Deshalb waren vermutlich auch weniger Händler angereist. Trotzdem kamen die Besucher, um sich bei den Sämereien und Stoff- oder Lederwaren etwas auszusuchen. Für das leibliche Wohl mittags oder zum Nachmittagskaffee sorgten Essensangebote der ortsansässigen Geschäfte und Gastronomie.

Icon Vergrößern Etwas weniger Händler als sonst waren diesmal beim St.-Margarthen-Markt in Inchenhofen vertreten. Foto: Claudia Mokosch Icon Schließen Schließen Etwas weniger Händler als sonst waren diesmal beim St.-Margarthen-Markt in Inchenhofen vertreten. Foto: Claudia Mokosch