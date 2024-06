Aichach-Friedberg

vor 17 Min.

Unwetter sorgt für Einsätze der Feuerwehren in Aichach-Friedberg

Bei einem Unwetter mit starken Regenfällen kam es in Aindling am Mittwochabend zu Überschwemmungen. Die Feuerwehr war mit 20 Aktiven zweieinhalb Stunden im Einsatz.

Von Nicole Simüller

Am Mittwochabend regnet es in einer Stunde stellenweise knapp 40 Liter pro Quadratmeter. Es kommt zu Überschwemmungen in mehreren Gemeinden in Aichach-Friedberg.

Das schwere Unwetter mit starken Regenfällen hat im Landkreis Aichach-Friedberg am Mittwochabend zu mehreren Feuerwehreinsätzen geführt. Betroffen waren mehrere Gemeinden im nördlichen Teil des Wittelsbacher Landes. Wie Kreisbrandrat Christian Happach auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, waren circa 60 bis 70 Kräfte der Feuerwehren im Einsatz. Die Einsätze spielten sich überwiegend zwischen 18.30 Uhr, als der Regen einsetzte, und 20.30 Uhr ab. Happach zufolge traf es vor allem Aindling, Baar, Rehling und Todtenweis. Im Raum Aichach gab es Feuerwehr-Kommandant Werner Mayer zufolge keine Einsätze. Aindling Die Aindlinger Feuerwehr war am Mittwochabend stark beschäftigt. Im Hauptort kam es nach Angaben der Feuerwehr zu kleineren Überschwemmungen . Laut Kommandant Andreas Ehleider gingen in Aindling innerhalb einer Stunde knapp 40 Liter pro Quadratmeter nieder. Betroffen waren die Peter-Sengl-Straße , die Hauptstraße und die Straße am Schönblick . Die Einsatzkräfte verbauten Sandsäcke, bauten Teile des von der Gemeinde neu erworbenen mobilen Hochwasserschutzes auf und pumpten voll gelaufene Anwesen aus. Die Aindlinger Feuerwehr war mit rund 20 Aktiven und vier Fahrzeugen zweieinhalb Stunden im Einsatz. In Baar laufen Wasser und Schlamm in zwei Hallen einer Firma Baar Rund dreieinhalb Stunden hatte die Freiwillige Feuerwehr Baar am Mittwochabend zu tun. Sie musste mit 15 Kräften zwei Hallen einer ortsansässigen Firma auspumpen. Wie Kommandant Benjamin Götz auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, standen dort Wasser und Schlamm circa 40 bis 50 Zentimeter hoch. Götz schätzte die betroffene Hallenfläche auf 6000 bis 7000 Quadratmeter. Auch Straßen seien durch den Regen ein wenig überflutet gewesen.

Rund dreieinhalb Stunden hatte die am Mittwochabend zu tun. Sie musste mit 15 Kräften zwei Hallen einer ortsansässigen Firma auspumpen. Wie Kommandant auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, standen dort Wasser und Schlamm circa 40 bis 50 Zentimeter hoch. schätzte die betroffene Hallenfläche auf 6000 bis 7000 Quadratmeter. Auch Straßen seien durch den Regen ein wenig überflutet gewesen. Rehling In Rehling stand der Ortskern des Ortsteils Allmering unter Wasser. Kommandant Stefan Limmer zufolge waren mehrere Straßen überflutet, auch einige Keller liefen voll. Allmering war in der Vergangenheit schon mehrfach von Überflutungen nach starken Regenfällen betroffen gewesen. Wie Limmer auf Anfrage berichtete, war die Freiwillige Feuerwehr Rehling mit circa 18 Leuten zwei bis drei Stunden lang im Einsatz. In Todtenweis sammelt sich viel Wasser in einem natürlichen Graben Todtenweis In Todtenweis kam es Bürgermeister Konrad Carl zufolge zu einem relativ kleinen Einsatz: In einem Anwesen in der Lutz-Siedlung lief die Garage voll. In einem natürlichen Graben, in dem eine Quelle entspringe, habe sich überraschend viel Wasser angesammelt, so Carl . An dem Hang, von dem die Abschwemmungen kamen, habe es bislang noch nie ein größeres Problem gegeben. Die Feuerwehr habe Sandsäcke gebracht und abgesichert. Der Einsatz sei "gut organisiert" abgelaufen und nach etwa einer Stunde erledigt gewesen. Lesen Sie dazu auch Rehling/Oberach Plus Oberach unter Wasser: Die Katastrophe soll sich nicht wiederholen

Oberach Plus Flut in Oberach: Gerettete Kälber kehren in ihren Stall zurück

Aichach-Friedberg Stechmücken in Aichach-Friedberg: Das kann man gegen sie unternehmen

Themen folgen