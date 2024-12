Der Frauenbund Stotzard spendet an das Fritz-Felsenstein-Haus

Der Frauenbund Stotzard (Markt Aindling) übergab eine Spende in Höhe von 1000 Euro an das Fritz-Felsenstein-Haus in Königsbrunn. Der Verein unterstützt damit den Bau des neuen Hauses in Langweid am Lech. Das Geld kam bei der jährlichen Aktion „Kräuterbuschn binden“, die an Mariä Himmelfahrt nach der Messe abgegeben werden, zusammen. Die Vorstandschaft stockte den Betrag auf eine runde Summe auf.

