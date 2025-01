Autofahrerin missachtet Vorfahrt und verursacht hohen Sachschaden

Aufgrund eines Vorfahrfehlers hat eine 48-jährige Frau aus dem Landkreis Günzburg am Mittwoch bei Sulzemoos (Landkreis Dachau) einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht. Dabei wurde eine 36-Jährige aus dem Landkreis Aichach-Friedberg leicht verletzt.

Laut Polizei war die 48-Jährige auf der Kreisstraße von Sulzemoos in Richtung Wiedenzhausen unterwegs. An der Einmündung zur Hauptstraße missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden Autos, an dessen Steuer die 36-Jährige saß. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 36-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Der Rettungsdienst behandelte sie vor Ort.

Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 25.000 Euro. (AZ)