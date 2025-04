Umfrage in Aichach: Ist das Tanzverbot an Karfreitag noch zeitgemäß?

In Bayern herrscht zwischen 2 Uhr am Gründonnerstag und 24 Uhr am Karsamstag ein Tanzverbot. Das ist länger als in jedem anderen Bundesland. Sportveranstaltungen oder Veranstaltungen mit musikalischer Darbietung sind nicht erlaubt. Viele Gastronomen und Privatpersonen fordern seit Jahren eine Änderung der Gesetzeslage. Empfinden die Menschen im Landkreis das Tanzverbot noch als zeitgemäß? Wir haben am Stadtplatz in Aichach nachgefragt.

Icon Vergrößern Alexander Bauer aus München. Foto: Julia Petzak Icon Schließen Schließen Alexander Bauer aus München. Foto: Julia Petzak

Alexander Bauer, München: Ja, es ist zeitgemäß. Es gibt 360 Tage im Jahr, an denen man tanzen darf. Und der Karfreitag ist der große, christliche Ruhetag. Er hat eine besondere Bedeutung für eine große Gruppe der Mitbürger. Und für die Leute ist es einfach wichtig, dass das ein etwas anderer Tag ist. Die christliche Gemeinde ist auch gerne bei anderen religiösen Feiern mit dabei, wie dem Ende des Ramadan, und schätzt, dass diese Gruppe der Bevölkerung einen geschützten Feiertag hat.

Icon Vergrößern Carmen Schmid aus dem Aichacher Ortsteil Ecknach. Foto: Julia Petzak Icon Schließen Schließen Carmen Schmid aus dem Aichacher Ortsteil Ecknach. Foto: Julia Petzak

Carmen Schmid, Ecknach: Ich finde das Tanzverbot ist nicht mehr zeitgemäß. Gerade in der heutigen Zeit, in der sich die Jugend so wenig trifft, finde ich, sollten mehr Treffen erst recht noch gefördert werden. Junge Leute sollten sich mehr treffen, miteinander tanzen. Sie sollten nicht nur mit dem Handy dasitzen, sondern wirklich feiern und tanzen. Egal, an welchem Tag.

Icon Vergrößern Hildegard Heimann aus Aichach. Foto: Julia Petzak Icon Schließen Schließen Hildegard Heimann aus Aichach. Foto: Julia Petzak

Hildegard Heimann, Aichach: Also ich finde einen heiligen Tag im Jahr können wir haben, an dem es verboten ist. An dem Tag hat Jesus sein Leben hergegeben und da sollte man schon ruhen. Den Tag sollte man respektieren. Ein Bußgeld, das muss nicht unbedingt sein. Für was muss man denn immer Bußgeld zahlen? Für den Staat? Nein, das braucht es nicht.