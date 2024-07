Taschendiebstahl in Supermarkt auf dem Milchwerk-Gelände

Ein Taschendiebstahl hat sich am Freitagnachmittag in einem Supermarkt in Aichach ereignet, berichtet die Polizei. Einem 83-jährigen Mann wurde der Geldbeutel entwendet.

Geldbeutel mit Geld und Dokumenten in Aichach entwendet

Der Senior war In einem Supermarkt auf dem Milchwerkgelände an der Augsburger Straße beim Einkaufen, als ihm der Geldbeutel aus der Hosentasche gestohlen wurde, berichtet die Polizei. Hierin befanden sich neben seinen persönlichen Dokumenten auch noch etwa 200 Euro Bargeld.