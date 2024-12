Diebe „bedienen“ sich aus einem abgestellten Einkaufskorb

Bargeld haben zwei Männer am frühen Donnerstag im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach aus einem abgestellten Einkaufskorb entwendet. Wie die Polizei berichtet, konnten zwei Tatverdächtige wenige Stunden später im Rahmen der polizeilichen Fahndung im Stadtgebiet Aichach festgenommen werden.

Laut derzeitigen Erkenntnissen der Polizei hielten sich die Männer gegen 6 Uhr im Bereich des Falkenwegs auf, wo sie von mehreren Zeugen gesehen wurden. Den beiden Tatverdächtigen gelang es mehrere Geldscheine aus einem Einkaufskorb, der von der Eigentümerin kurzzeitig vor ihrem Wohnanwesen abgestellt worden war, zu entwenden.

Polizei nimmt Männer aufgrund der Personenbeschreibung fest

Aufgrund der Personenbeschreibung trafen Einsatzkräfte der Polizei Aichach gegen 11.20 Uhr in Aichach in der Münchener Straße auf die beiden Tatverdächtigen. Im Rahmen einer Durchsuchung wurde bei den Männern entsprechendes Bargeld gefunden, ebenso weitere Beweismittel, so die Polizei. Gegen die 30 und 39 Jahre alten Beschuldigten wird nun wegen Diebstahls ermittelt.