Telefónica will Mobilfunkmast nahe Grimolzhausen bauen

Nahe dem Pöttmeser Ortsteil Grimolzhausen soll ein Mobilfunkmast entstehen. Dem Antrag einer Firma, die im Auftrag des Mobilfunkunternehmens Telefónica (O 2 ) auf die Gemeinde zugekommen war, stimmte der Bauausschuss zu. Das teilte Bürgermeister Mirko Ketz (CSU) auf Anfrage unserer Redaktion mit. Ob weitere Mobilfunkanbieter den Mast ebenfalls nutzen werden, ist noch unklar. Der Stahlgittermast soll etwa 30 Meter hoch werden.

Im Bauausschuss kam die Frage auf, ob der Mast auch den bislang mäßigen Empfang im nicht weit entfernten Schnellmannskreuth verbessern kann. Ketz ist da aufgrund der Erhebung bei St. Othmar wenig zuversichtlich: Voraussichtlich werde sich durch den Funkmast in Grimolzhausen die Situation in Schnellmannskreuth nicht verbessern.

Wurzelwerk von Linde vor Pöttmeser Privatgrundstück macht dessen Eigentümerin Sorgen

Linde in Pöttmes An der Schillerstraße in Pöttmes reicht das Wurzelwerk einer Linde, die vor einem Privatgrundstück steht, inzwischen weit auf das Grundstück. Die Grundstückseigentümerin wandte sich an die Gemeinde und beklagte, die Wurzeln hätten bereits zu massiven Schäden an ihrem Zaun geführt und reichten inzwischen bis zur Hauswand. Der Garten sei als Grünfläche nicht mehr nutzbar.

Bei einer Besichtigungsfahrt im Juli war beschlossen worden, den Baum nicht zu entfernen. Auch jetzt lehnte der Bauausschuss es mehrheitlich ab, ihn fällen zu lassen. Allerdings soll die Wurzel entfernt werden, damit sie keine Schäden am Haus anrichtet. Infolgedessen könnte aber die Standsicherheit der Linde beeinträchtigt sein, die ein Flachwurzler ist. Das soll ein Baumgutachter klären.

Überlasten zwei geplante Mehrfamilienhäuser den Kanal in Gundelsdorf?

Kanal in Gundelsdorf Wird der Kanal in der Bürgermeister-Hundseder-Straße in Gundelsdorf durch zwei geplante Mehrfamilienhäuser mit je sechs Wohneinheiten überlastet? Das befürchtet zumindest eine Anwohnerin. Ketz zufolge befindet sich an dieser Stelle der tiefste Punkt von Gundelsdorf. Daher steht nach starken Regenfällen immer wieder viel Wasser auf der Straße, weil der Kanal es nicht ausreichend schnell aufnehmen kann. Allerdings sehe die Rathausverwaltung das vor allem als ein Problem, das eben bei Starkregen entstehe. „Wir halten die Kanalisation für ausreichend, um das Schmutzwasser aufzunehmen.“

Insgesamt sei die Kanalisation in Gundelsdorf jedoch in keinem guten Zustand, räumte Ketz ein. „Wir wissen, dass da Handlungsbedarf besteht.“ Es ist vorgesehen, im Zuge des geplanten Baus der Ortsumfahrung auch das Kanalnetz zu sanieren. Da sich der Bau der Umgehung jedoch bekanntlich verzögert, verschiebt sich Ketz zufolge auch die Instandsetzung der Kanäle.