Bürgerinitiative übergibt 400 Unterschriften für Tempo 30 in Oberbernbach

Vertreter der Bürgerinitiative „30 in Oberbernbach“ übergaben mehr als 400 Unterschriften für Tempo 30 in dem Aichacher Stadtteil an Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann. Das Bild zeigt: (von links) Julia Baumer, Ludwig Heineck, Josef Stadlmaier, Karl Beck, Bürgermeister Klaus Habermann, Johanna Beck, Ordnungsamtsleiter Stefan Beer, Doris Kaske und Veronika Stadlmaier.

Foto: Sabine Fuchs, Stadt Aichach