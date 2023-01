Thalhausen

vor 47 Min.

Well-Brüder aus'm Biermoos schießen gegen die große und kleine Politik

Schon beim Aufbau sorgten sie für viele Lacher: Die drei Alphörner der Well-Brüder reichten bis weit in den Saal der Weilachmühle in Thalhausen hinein.

Plus Die Well-Brüder nehmen sich bei ihrem Musikkabarett in Thalhausen auch das Oktoberfest, die Kirche und Alfons Schuhbeck vor. Manch Zuschauer muss helfen.

Von Manfred Zeiselmair Artikel anhören Shape

Mit Dudelsack, Tuba und Gitarre marschieren die drei "Well-Brüder aus'm Biermoos" am Sonntagabend in den voll besetzten Saal der Thalhausener Weilachmühle ein. Sie sprühen vor Energie, Humor und Spielfreude – und diese Freude überträgt sich sogleich auf die Gäste, die an diesem Abend viel zu lachen haben werden. Schließlich hat dort Bruder Berti Well – vor der jetzigen Wirtsfamilie Tesch – über Jahrzehnte hinweg Kleinkunstgeschichte geschrieben. Kabarett-Größen wie Dieter Hildebrandt, Fredl Fesl, Monika Gruber, Gerhard Polt und natürlich auch Bertis Geschwister als „Biermösl Blosn“ oder „Wellküren“ waren dort zu Gast.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen