Krebsbachtaler Dorfbühne probt für Premiere: Kartenvorverkauf ab Montag

In wenigen Wochen sind fidele Geister auf der Bühne des Hollenbacher Pfarrzentrums zu erleben, wenn die Theaterfreunde der Krebsbachtaler Dorfbühne Hollenbach den Dreiakter „Gspenstermacher“ aus der Feder von Ralph Wallner zur Aufführung bringen. Am letzten März- und ersten Aprilwochenende öffnet sich jeweils am Samstag und Sonntag der Vorhang. Zum Vorschein kommt eine bairische Moorschenke im Moortaler Moos, in der sich der ganze Spuk abspielt.

Seit der ersten Leseprobe am Silvestertag 2024 im Rahmen eines geselligen Weißwurstfrühstücks proben die Hollenbacher den Schwank akribisch, zuletzt dreimal wöchentlich. Theaterchefin Susanne Mika freut sich schon auf die außergewöhnliche Herausforderung: „Wir hatten die Aufführung des Stücks von Ralph Wallner schon mehrmals in Erwägung gezogen. Doch diesmal passten Drehbuch und Rollenbesetzung zusammen.“ Wallners Stück wurde übrigens 2017 vom Bayerischen Rundfunk mit dem Chiemgauer Volkstheater aufgezeichnet.

Kartenvorverkauf für Theatervorstellungen beginnt am Montag, 10. März

Zum Inhalt: Schippe (Alexander Hamm) und Schaufe (Achim Etzel) sind zwei skurrile, aber lustige Totengräber im tristen Moortaler Moos. Abgesehen vom sympathischen Knecht Leo (Markus Drexl) werden sie von allen eher gemieden. Ebenso von der Dorfverrückten Philomena (Ramona Lunz) oder der resoluten Moorwirtin Rosa (Veronika Baur). Eines Tages müssen die beiden „Graberer“ erfahren, dass zukünftig ihr Gehalt gestrichen, dafür aber eine geringe Prämie pro Begräbnis bezahlt wird. Mehr Graben, mehr Geld? Eine Flasche Gift lässt da schnell finstere Gedanken aufkommen.

Ein Fluch tut sein Weiteres und fidele Gespenster geistern durchs Dorf. Die Moorwirtin muss unterdessen ihren langjährigen Zwist mit der wohlhabenden Veichtlingerin (Susanne Mika) austragen. Denn beide interessieren sich für den Schuaster-Jackl (Neuling Robert Pilch), der sich für keine begeistern kann. Leo lernt dagegen seine Liebe kennen. Lena (Raffaela Reichelt) schlüpft in die Rolle eines schlauen Dirndls.

Gespielt wird im Hollenbacher Pfarrzentrum St. Peter und Paul am Samstag/Sonntag, 29./30. März, ab 19 Uhr und am Samstag/Sonntag, 5./6. April, ab 19 Uhr. Der Kartenvorverkauf beginnt an diesem Montag, 10. März, unter Telefon 08257/4179570.