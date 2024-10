Die Apfelernte auf der Streuobstwiese ist viel Handarbeit

An einer Streuobstwiese an der Grenze vom Aichacher zum Augsburger Landkreis, an der Grenze nahe Heimpersdorf/Baar zu Neukirchen, Markt Thierhaupten, ist gerade die Apfelernte in vollem Gang. Rund 80 Obstbäume mit den unterschiedlichsten Früchten stehen hier. Die Äpfel werden von den Bäumen geschüttelt und fallen in riesige, am Boden ausgelegte Netze. Dort werden sie aufgelesen, in langen Reihen gelagert, anschließend in Säcke oder Big-Bags gefüllt. Größtenteils geht das Obst in Saftpressen.

