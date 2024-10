Arbeitnehmerwohnheime und Grundsteuer sind Themen im Rat

Um neue Hebesätze für die Grundsteuer geht es im Gemeinderat Todtenweis am Mittwoch, 9. Oktober. Im Mittelpunkt stehen dann die Hebesätze für die Grundsteuer im Rahmen der Grundsteuerreform zum Jahr 2025. Auf der Tagesordnung stehen außerdem der Bau von Arbeitnehmerwohnheimen an der Kapellenstraße, Stellungnahmen zur Änderung des Bebauungsplans „Naherholungsgebiet Badeseen in Sand“, die Aufstellung des Bebauungsplans „Wandwasser“ und die Änderung des Flächennutzungsplans für die Errichtung einer Freiflächenfotovoltaik-Anlage (FFF-Anlage). Außerdem geht es um die Defizitberechnung 2023 für das Kinderhaus St.-Ulrich und Afra Todtenweis. Für die Begleitung der Rekultivierung Bauschuttdeponie und Sandabbau soll der Auftrag erteilt werden. Beginn ist um 19.30 Uhr im Sitzungssaal der Gemeinde. (AZ)

