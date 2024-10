Ausstellung im Gruin-Haus zeigt bisher unbekannte Ortsansichten

Icon Vergrößern In der Ausstellung im Gruinhaus sind bisher unbekannte Farbaufnahmen von Todtenweiser Ortsansichten zu sehen. Foto: Repro Franz Riß Icon Schließen Schließen In der Ausstellung im Gruinhaus sind bisher unbekannte Farbaufnahmen von Todtenweiser Ortsansichten zu sehen. Foto: Repro Franz Riß

Das Heimatmuseum Gruin-Haus in Todtenweis öffnet am Sonntag, 27. Oktober, von 14 Uhr bis 17 Uhr. Diese beiden Fotos werden in einer kleinen Foto-Ausstellung zu sehen sein, die für diese Öffnung konzipiert wurde. Titel der Ausstellung: Todtenweis vor 60 Jahren – Unser Dorf im Sommer 1965. Es handelt sich dabei um Foto-Abzüge einer Dia-Serie, die 1965 im Auftrag der Kreisbildstelle Aichach (jetzt Medienzentrale Aichach-Friedberg) angefertigt wurden und von dessen Existenz Franz Riß, Kreisarchivpfleger und Betreuer des Todtenweiser Gemeindearchivs, erst heuer erfuhr. Der Gartenbauverein lädt zur Planzentauschbörse im Gruin-Anwesen ein. Für Kaffee und Kuchen sorgen beide Vereine im Gruin-Stadel.