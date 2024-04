Todtenweis

Der finanzielle Spielraum in Todtenweis bleibt eng

Ein neues Baugebiet mit dem Namen "Am Kabisbach" entsteht in Todtenweis zwischen der Raiffeisenstraße und dem Kabisbach. Dafür investiert die Gemeinde über 600.000 Euro.

Plus Die Gemeinde muss tief in den Sparstrumpf greifen. In den kommenden Jahren werden Kredite erforderlich. Große Sprünge sind da nicht drin.

Von Johann Eibl

Die finanzielle Situation der Gemeinde Todtenweis war schon mal besser als im Jahr 2024. Dass der Spielraum aus verschiedenen Gründen eng geworden ist und für einige Zeit wohl auch so bleiben wird, das kam bei der Beratung des Haushalts für das laufende Jahr am Mittwoch im Gemeinderat wiederholt deutlich zum Ausdruck. Dafür gibt es mehrere Anzeichen.

So ist erstmals seit 2019 ist wieder eine Kreditaufnahme in Höhe von 575.000 Euro erforderlich. Den Rücklagen werden 1,441 Millionen Euro entnommen, sodass Ende Dezember nur noch 120.000 Euro vorhanden sein werden. Wie bereits im Vorjahr muss erneut eine Zuführung vom Vermögens- in den Verwaltungshaushalt erfolgen, üblicherweise fließt das Geld in die entgegengesetzte Richtung.

