Ehrennadeln für den Einsatz als Fluthelfer

Im Rahmen der Grillfeier der Freiwilligen Feuerwehr Todtenweis überreichten die Kommandanten Johannes Schübl und Philipp Specht Ehrennadeln an die Helfer aus den Reihen der Feuerwehr, die im vergangenem Jahr bei der Hochwasserkatastrophe im Einsatz waren.

Johannes Schübl erinnerte daran, dass die Todtenweiser Floriansjünger von Samstag acht Uhr bis Dienstagmittag im Dauereinsatz waren. Zum einen wurde das Sandsackbinden in der Halle vom Kieswerk Seemüller organisiert und überwacht, und in Unterach beim Hochwasser waren auch viele bis zur Erschöpfung beteiligt. Auch viele Kameraden und Kameradinnen von der Soldaten- und Reservistenkameradschaft waren im Dauereinsatz und unterstützten die Feuerwehr tatkräftig. Wie Vorsitzender Robert Wackerl darstellte, sei dies gut für das Image der Reservisten, denn Helfen und Beschützen sei ihre Aufgabe, wie auch aktiver Heimatschutz. Dazu gehört auch die Hilfe bei Katastrophen, wie bei Hochwasser.

Zur Ehrung gehörten neben zwei Ehrennadeln (Hochwasser 2024 und Fluthelfer 2024) ein Brief, der an alle Helferinnen und Helfern der Flutkatastrophe 2024 gerichtet war. Als „Zeichen großen Respekts und Anerkennung“ würde die Ehrennadel überreicht werden, hieß es in dem Schreiben. Unterzeichnet war es von Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!