Fahrdienst „Theo“ feiert in Todtenweis Jubiläum mit Gratisfahrten

Im Marktplatz der Generationen in Todtenweis wurde vor zehn Jahren im Rahmen des landesweiten Programms „Marktplatz der Generationen“ der Fahrdienst „Theo“ für Seniorinnen und Senioren oder Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, eingeführt. Am 26. Februar 2015 fand die erste Fahrt mit Peter Fischer als Fahrer und dem grauen Caddy, erkennbar durch das Logo des Marktplatzes der Generationen, statt. Seither war „Theo“ bereits 2500 Mal mit Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde unterwegs. Im Umkreis von 30 Kilometern werden die Fahrgäste zum Arzt, zur Fußpflege, zum Friseur, zum Einkaufen oder den Friedhof gebracht. Es sind die zwischenmenschlichen Begegnungen, die diesen Fahrdienst so besonders machen. „Theo“ ist auch regelmäßig für „Aktive Senioren“ im Einsatz. Für einen reibungslosen Ablauf sorgen 25 ehrenamtlich Aktive, 16 Fahrerinnen und Fahrer sowie neun Damen bei der Terminkoordination. Dieses Jubiläum ist ein Grund zum Feiern. Während der Jubiläumswoche vom 24. bis 28. Februar fährt jeder Gast kostenlos und erhält eine kleine Überraschung.

