Fotos zeigen Beginn des Kiesabbaus in Sand

Das Heimatmuseum Gruin-Haus in Todtenweis öffnet am Sonntag, 30. März, von 14 Uhr bis 17 Uhr. Dort läuft derzeit eine Foto-Ausstellung über eine Farb-Dia-Serie, die in den 1960er Jahren im Auftrag der Kreisbildstelle Aichach durch örtlichen Lehrkräfte in verschiedenen Orten des Altlandkreises Aichach angefertigt wurden. Zu den bereits ausgestellten Fotos, die das Dorf Todtenweis im Sommer 1965 veranschaulichen, konnten kürzlich weitere sechs Fotos erworben werden, die den Beginn des Kiesabbaus durch die beiden Kieswerke Lutz und Seemüller in Sand dokumentieren. . Für Kaffee, Kuchen und Getränke sorgen der Förderverein 1000 Jahre Todtenweis und der Gartenbauverein.

Die Kiesausbeute um 1960 am großen Lutzweiher am westlichen Ortsausgang von Sand, wo um diese Zeit ebenfalls ein Kieswerk errichtet wurde, das jedoch bereits Ende der 1960er Jahre seinen Betrieb einstellte. Im Hintergrund ist das Lechfeld zwischen Sand und Rehling-Unterach zu sehen. Foto: Franz Riß