Garten, Hund und Katze sind die Hobbys der 80-jährigen Karolina Helfer

Im Kreise der Familie und Bekannten feierte Karolina Helfer ihren 80. Geburtstag. Zur Feier kamen auch Konrad Carl, Bürgermeister von Todtenweis, sowie Georg Bosch und Maximilian Haberl vom Schützenverein, Rosmarie Schur vom Pfarrgemeinderat und Peter Riß ein guter Nachbar und Freund der Familie, zum Gratulieren.

Die Jubilarin wurde als älteste Tochter vom Landwirt- und Gasthofehepaar Josef und Karolina Schlecht im Aindlinger Ortsteil Edenhausen geboren. Sie wuchs mit einer jüngeren Schwester in Edenhausen auf. In jungen Jahren verliebte sich Karolina in Xaver Helfer und im Oktober 1966 fand die Hochzeit statt. Fortan lebte und arbeitete sie im Baugeschäft Helfer in Todtenweis, das als Familienbetrieb geführt wurde. Über 40 Jahre lang wurde der Betrieb mit teilweise über 30 Beschäftigten gemeinsam gelenkt. Das Ehepaar hatte zwei Töchter, Gabriele und Doris. Die älteste Tochter Gabriele übernahm den Betrieb und führte ihn ab September 2010 noch über sieben Jahre weiter als Baustoffhandel. Danach gliederte sie zusammen mit ihrem Ehemann Andreas den Betrieb in das Transportunternehmen Hartl ein.

Karolina Helfer musste auch schwere Schicksalsschläge erleben. Sie verlor ihren ältesten Enkel Matthias vor 20 Jahren durch einen tragischen Verkehrsunfall. Ihr Ehemann verstarb im Oktober 2011 nach schwerer Krankheit. Auch sie selbst überstand schon einige schwere Krankheiten, hat sich aber gut erholt, so dass sie ihren 80. Geburtstag gebührend feiern konnte. Das Ehepaar Xaver und Karolina Helfer hatten immer ein offenes Ohr für Vereine und deren Veranstaltungen, die sie immer gemeinsam besuchten. In jungen Jahren waren die beiden oft miteinander beim Bergsteigen und Skifahren. Diese Ausflüge führten sie nach Frankreich und Südtirol. Als Rentner haben sie dann lange Radtouren durch Deutschlang gemacht. Im hohen Alter sind der Garten, Hund und Katze die Hobbys der 80-Jährigen.

