In Todtenweis öffnet sich täglich ein neues Adventsfenster

In Todtenweis wird an jedem Tag in der Adventszeit ein Adventsfenster eröffnet. Die Fenster werden von Todtenweiser Bürgerinnen und Bürgern oder Vereinen gestaltet. Abends um 17 Uhr wird das jeweilige Fenster offiziell geöffnet. In jedem Fenster ist eine Zahl angebracht – so wie es auf diesem Bild zu sehen ist. Fleißige Dekorateure der Freiwilligen Feuerwehr haben das Fenster für den 2. Dezember gestaltet. Es ist das größte Adventsfenster im Ort, denn es befindet sich auf dem Einfahrtstor. Zur Eröffnung gab es für die vielen Besucherinnen und Besucher Glühwein und Punsch. An den Anschlagstafeln im Ort ist ein Plan ausgehängt, auf dem die Termine und Orte der Adventsfenster zu finden sind.

