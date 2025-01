In Todtenweis sammeln die Sternsinger 1290 Euro

Auch in diesem Jahr sammelten die Kinder und Jugendlichen in Todtenweis, Sand und Bach Geld zur Unterstützung der Sternsinger-Aktion, die hilfsbedürftige Kinder weltweit unterstützt. Dieses Jahr konnten 1290 Euro gesammelt werden. Neu war, dass sich diejenigen, die einen Besuch der Sternsinger gewünscht haben, vorher anmelden mussten. Am Fest Heilige Drei Könige feierten die Sternsinger zusammen mit Pallottiner Pater Markus Hau aus Friedberg einen Gottesdienst.

