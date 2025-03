Konrad Carl als Vorsitzender der Todtenweiser Fischer wiedergewählt

Bei der Jahreshauptversammlung des Fischereivereins Todtenweis wurde Vorsitzender Konrad Carl wiedergewählt. Als seinen Stellvertreter wählten die rund 30 anwesenden Mitglieder Joachim Hochrein. Im vergangenen Jahr hatten die Fischer ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Zusammen mit verschiedenen Anschaffungen hatte das die Kasse stärker belastet als geplant.

Bezüglich des „Wandwassers“ berichtete Vorsitzender Carl, dass das Wasser im Bach wieder bis über die Brücke zu den Lechauen fließt, was jahrelang trotz vieler Aktionen nicht der Fall war. Auch sind wieder Bachforelle und Aale gesichtet worden. Der Fischereiverein zählt derzeit 116 Mitglieder, davon sind zwei Ehrenmitglieder, 46 aktive, 62 passive und sechs jugendliche Fischer. Gewässerwart Wolfgang Springl berichtete, dass beim Frühjahrs- und Herbstbesatz 600 Kilogramm Fische für über 5200 Euro in die unterschiedlichen Seen gesetzt worden waren und die meisten davon vom Kormoran gefangen wurden. Der Kassenbericht von Gerd Mühlberg fiel dieses Jahr negativ aus. Da es beim Gründungsfest sehr kalt war, waren die Gäste ausgeblieben. Zusammen mit der neuen Vereinskleidung und der Anschaffung von Arbeitsgeräten wurde dadurch die Kasse mehr als gewöhnlich belastet. Stellvertretende Bürgermeisterin Petra Wackerl dankte im Namen der Gemeinde für die geleistete Arbeit.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Konrad Carl, stellvertretender Vorsitzende Joachim Hochrein, Schatzmeister Gerd Mühlberg, sein Stellvertreter Markus Peller, Schriftführer Wolfgang Riß, Gewässerwarte Robert Happacher und Matthias Pollety, Jugendwart Jürgen Springl, Beisitzer: Alexander Carl (auch Gerätewart) und Max Endt, Kassenprüfer Jakob Hörmann und Ludwig Dermühl jun., Standartenträger Georg Bosch, Standartenbegleiter Anton Treffer, Ludwig Marquart und Daniel Bosch.

