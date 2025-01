„S´ Herz am rechten Fleck“: Premiere am Wochenende

Die Theateraufführungen der Landjugend Todtenweis stehen bevor. Am kommenden Wochenende stehen die ersten Vorstellungen auf dem Programm. Noch werden letzte Details einstudiert und kleine Änderungen vorgenommen. Spielleiterin Marina Leopold schaut auf jede Kleinigkeit. Es soll alles perfekt sein. So wird nicht nur auf die Bühneneinrichtung, Kleidung, Text geschaut, sondern auch auf die Mimik und den Ton der Spieler. Unser Bild zeigt (von links) Kilian Graser, Ramona Bleicher, Tobias Huber, Christina Ettinger, Tobias Sattich, Tobias Haberl und Sabrina Wolf, es fehlen Veronika Riß und Andrea Hartl. Karten sind noch am Mittwoch und Freitag bei der Raiffeisenbank zu den Öffnungszeiten und an den jeweiligen Abendkassen erhältlich. Die Spieltermine: Samstag, 11. Januar, 13.30 Uhr (Kinder- und Seniorenvorstellung) und 19.30 Uhr, Sonntag, 12. Januar, 18 Uhr, Freitag, 17. Januar, 19.30 Uhr und Samstag, 18. Januar, 19.30 Uhr, Jeweils im Gollingsaal in Todtenweis. Einlass ist eine Stunde vor Beginn.

Sofia Brandmayr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Todtenweis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landjugend Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis