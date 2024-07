Todtenweis

vor 17 Min.

Todtenweis feiert Wiedereröffnung seiner Kirche mit Gottesdienst

Plus Die Todtenweiser Pfarrkirche ist nach 13-monatiger Renovierung wiedereröffnet. Zum Festgottesdienst kommt Bischof Bertram Meier. Er lobt das Ergebnis der Renovierung.

Von Sofia Brandmayr

Nach 13-monatiger Renovierung wurde am Sonntag die Pfarrkirche St. Ulrich und Afra in Todtenweis feierlich wiedereröffnet. Sie war im Jahr 1737 erbaut worden. Zum Festgottesdienst kam auch Bischof Bertram Meier. Er ging in seiner Ansprache auf das Evangelium ein. Dieses hatte Bürgermeister Konrad Carl, der als Lektor fungierte, vorgetragen. Das Evangelium handelte von einem zwölfjährigen toten Mädchen. Jesu Aussage, wonach das Mädchen nur schlafe, glaubte keiner. Bischof Bertram Meier betonte die Bedeutung des Glaubens. Glaube, Hoffnung, Vertrauen und Zuversicht, das seien die Voraussetzungen für eine lebendige Beziehung zu Gott und den Menschen im Gottesdienst.

Weiter merkte er an, dass die Wiedereröffnung der Todtenweiser Pfarrkirche am 30. Juni der beste Termin sei. Zum einen liege er kurz vor Ende des Ulrichsjahres und wenige Tage vor dem Fest des Patrons Ulrich am Donnerstag, 4. Juli. Über die Renovierung der Todtenweiser Kirche sagte er: „Das Ergebnis kann sich sehen lassen.“

