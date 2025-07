Der Haushalt stand im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung in Todtenweis. Die Kommune tat sich erneut schwer. Todtenweis war bereits im Vorjahr nicht in der Lage gewesen, Gelder vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt zu leiten, wie es eigentlich vorschriftsmäßig wäre. Ähnlich sieht die Lage zwölf Monate später aus.

