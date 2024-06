Todtenweis

Wahlplakate werden in Todtenweis noch mal zum Thema

Plus Nach den Erfahrungen beim Europa-Wahlkampf spricht der Gemeinderat von Todtenweis erneut darüber. Warum die Gemeinde beim Dauerregen glimpflich davon gekommen ist.

Von Johann Eibl

Über das Thema hat sich der Gemeinderat von Todtenweis vor einigen Wochen bereits unterhalten: Wie geht man um mit den Plakaten vor einer Wahl? Nun kommt die Angelegenheit erneut auf die Tagesordnung. Petra Wackerl äußerte sich in der Sitzung am Mittwoch dazu. Den Ausführungen der Zweiten Bürgermeisterin zur Folge hingen zuletzt bei den Wahlen zum Europaparlament an allen Lichtmasten im Kreisverkehr in Sand Plakate: "Für mich gefährlich, es hat mich gestört." Nun wünscht sie sich, dass man vor den Bundestageswahlen 2025 sich an Beispielen aus Thierhaupten und Rehling orientiert und sich ebenfalls für eine Wand entscheidet, die von den beteiligten Parteien entsprechend genutzt werden kann.

Bürgermeister Konrad Carl berichtete als Nachbar bei diesem Kreisverkehr von einem Vorfall um 3 Uhr morgens, als offensichtlich junge Burschen Plakate demolierten. Er rief die Polizei, die aber die Täter nicht finden konnte. Konrad Eichner gab zu bedenken, dass man derzeit auf diese Weise viel Müll produziere. Ginge es allein nach Carl, dann bräuchte man einen Wahlkampf mit Plakaten eigentlich gar nicht: "Die Politiker sollen ihre Arbeit machen, dann werden sie gewählt."

