Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Todtenweis: Zahlreiche Gäste kamen zum Stadlfest in den Gruinstadl

Todtenweis

Zahlreiche Gäste kamen zum Stadlfest in den Gruinstadl

Bei der Feier des Fördervereins 1000 Jahr Todtenweis waren das Ehepaar Hubert und Gabriele Raab Ehrengäste.
Von Sofia Brandmayr
    • |
    • |
    • |
    Auf ein gelungenes Fest stießen (von links) Rainer Klaffki, Thomas Eberle, Petra Wackerl und am Nebentisch Michael Hofberger, an.
    Auf ein gelungenes Fest stießen (von links) Rainer Klaffki, Thomas Eberle, Petra Wackerl und am Nebentisch Michael Hofberger, an. Foto: Sofia Brandmayr

    Der Förderverein 1000 Jahr Todtenweis lud zum „Stadlfest“ in den Gruinstadl ein. Recht zahlreich kamen die Gäste. Darunter auch Bürgermeister Konrad Carl mit Gattin Karin, einige Vereinsvorstände der Todtenweiser Vereine. Ganz besonders freute sich Vorsitzender Thomas Eberle über die Ehrengäste, das Ehepaar Hubert und Gabriele Raab. Die beiden sind seit einigen Jahren Ehrenmitglieder des Vereins. Hubert Raab ist Kreisheimatpfleger und wird hierbei von seinen Frau tatkräftig unterstützt. Neben einer deftigen Gulaschsuppe gab es auch eine Gemüsesuppe und natürlich entsprechendes zu trinken. Zur Nachspeise wurden „Käseigel“ gereicht. Auf einer Leinwand konnten unzählige Bilder der vergangen Jahre besichtigt werden. Diese wurden von Benjamin Esser mühevoll zusammengestellt.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden