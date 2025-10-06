Zahlreiche Gäste kamen zum Stadlfest in den Gruinstadl

Der Förderverein 1000 Jahr Todtenweis lud zum „Stadlfest“ in den Gruinstadl ein. Recht zahlreich kamen die Gäste. Darunter auch Bürgermeister Konrad Carl mit Gattin Karin, einige Vereinsvorstände der Todtenweiser Vereine. Ganz besonders freute sich Vorsitzender Thomas Eberle über die Ehrengäste, das Ehepaar Hubert und Gabriele Raab. Die beiden sind seit einigen Jahren Ehrenmitglieder des Vereins. Hubert Raab ist Kreisheimatpfleger und wird hierbei von seinen Frau tatkräftig unterstützt. Neben einer deftigen Gulaschsuppe gab es auch eine Gemüsesuppe und natürlich entsprechendes zu trinken. Zur Nachspeise wurden „Käseigel“ gereicht. Auf einer Leinwand konnten unzählige Bilder der vergangen Jahre besichtigt werden. Diese wurden von Benjamin Esser mühevoll zusammengestellt.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!