Ein getunter Oldtimer: Christian Wolf hat sein Golf 3 Cabrio komplett neu zusammengebastelt

Der 38-jährige Christian Wolf aus Aindling-Gaulzhofen hat sich bereits im Alter von 17 Jahren sein braunes Golf 3 Cabrio gekauft. Ursprünglich träumte Wolf von einem VW-Corrado. Dieser sei für ihn damals jedoch unbezahlbar gewesen. Wolf nutzte sein Golf 3 Cabrio schon während seiner gesamten Ausbildungszeit. Als er seine Ausbildung zum Galvano-Techniker erfolgreich abgeschlossen hatte, war ihm der VW-Corrado nicht mehr so wichtig, da er sein Golf 3 Cabrio inzwischen sehr liebgewonnen hatte. Bis heute ist es für ihn das ideale „Bastelauto“.

Früher hatte das Golf 3 Cabrio eine blaue Lackierung und schwarze Sitze. Inzwischen hat Christian Wolf sein Cabrio braun lackiert und die schwarzen Sitze durch seltene beige Recaro-Ledersitze ausgetauscht. Wolf hat das Auto im Juni 2005 einer älteren Dame abgekauft. Diese habe mit Freudentränen reagiert, als er den Golf nach seiner Ausbildung komplett umgebaut hatte. Ursprünglich wurde der Wagen im Oktober 1972 gebaut und hat 230 PS.

Wert liegt bei 75.000 Euro: Seltene Einzelteile, Metallveredelungen und optimierter Motor

Icon vergrößern Christian Wolf hat Einzelteile seines Golf 3 Cabrios mit Metallschichten optimiert. Foto: Melina Reißen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Christian Wolf hat Einzelteile seines Golf 3 Cabrios mit Metallschichten optimiert. Foto: Melina Reißen

Das Cabrio ist ganze 75.000 Euro wert. Der Grund für den Verkaufspreis ist beispielsweise die besondere Gestaltung des Innenraums. Neben den seltenen beigefarbenen Ledersitzen steigern laut Wolf VW-Motorsportteile, ein ausgefallenes Lenkrad, spezielle Auflagen bei den Pedalen sowie das Schaltgetriebe beziehungsweise der Schaltturm den Wert seines Autos. Wolf hatte ebenfalls den Motor und das Innere seines Kofferraums umgebaut. Beim Motor hat er eine Ansaugbrücke installiert sowie Metallveredelungen vorgenommen. Wolf ist froh, dass er seltenes Zubehör für seinen Oldtimer ergattern konnte. „Viele Teile sind oft schwer zu bekommen, weil die Nachfrage eben so hoch ist“, erklärt er.

Sorgfältige Handhabung mit Pflegeset aus den USA

Für die äußerliche Pflege und die der Sitze nutzt Christian Wolf ein spezielles Autopflegeset aus den USA. Die richtige Pflege sei wichtig: „Es ist sehr pflegeintensiv. Alles ist halt frisch lackiert und verchromt“, sagt er. Den hohen Preis des Pflegesets gibt er für den Erhalt des Autos gerne aus: „Das ist alles wert, das Zeug“.

Golf 3 Cabrio: Das abnehmbare Dach eignet sich perfekt für schönes Wetter

Weil er am liebsten ohne Dach unterwegs ist, fährt Christian Wolf sein Cabrio ausschließlich bei viel Sonnenschein. Er nutzt es hauptsächlich für Spaßfahrten, wenn er beispielsweise mit seiner Frau um die Dörfer fährt. Bei schlechtem Wetter und alltäglichen Erledigungen fahren Wolf und seine Frau lieber eines ihrer anderen Autos. „Der Golf ist nichts für den Alltag“, erklärt er. Ein Freund von ihm habe einmal bei schlechtem Wetter auf der Autobahn den Gummi der Scheibenwischer an seinem weißen Golf 3 Cabrio verloren, woraufhin dieser die Scheibenwischer nicht mehr benutzen konnte. „Da erlebt man viel mit solchen Kisten“, sagt Wolf zur Geschichte seines Freundes. Mit Oldtimern wie seinem Golf verbindet er immer besondere Erlebnisse.

Icon vergrößern Ein Liebhaberauto: So sieht das braune Golf 3 Cabrio von Christian Wolf von hinten aus. Foto: Melina Reißen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ein Liebhaberauto: So sieht das braune Golf 3 Cabrio von Christian Wolf von hinten aus. Foto: Melina Reißen

Neben gemütlichen Fahrten bei schönem Wetter ist Wolf mit seinem Golf 3 Cabrio bereits nach Österreich und durch ganz Deutschland gefahren. In den sozialen Medien beziehungsweise auf Instagram hat er sich aufgrund seiner Leidenschaft für Oldtimer internationale Bekanntschaften beispielsweise in den USA, in England oder in Japan aufgebaut, zu denen er regelmäßig Kontakt hält – manche existieren bereits seit 15 Jahren. Wenn Bekannte von Wolf Einzelteile von ihm abkaufen wollten, seien schon Leute aus Irland oder Schottland zu ihm gekommen. Umgekehrt habe Wolf auch Einzelteile von seinen Bekanntschaften abgekauft. „Die Stoßstange ist zum Beispiel ein deutsches Modell und die Heckklappe ein amerikanisches Modell“, sagt er.

Neben seinen Aktivitäten in den sozialen Medien besucht Wolf gerne internationale Treffen für VW, Audis und getunte Fahrzeuge. Dafür ist er mit seinem Golf 3 Cabrio einmal nach Regensburg und zum Wörthersee gefahren.

Neben Oldtimern Leidenschaft für Tuning-Magazine und Skateboardfahren

In seiner Freizeit sammelt Christian Wolf gerne Tuning-Magazine. Daheim habe er eine Sammlung von über 30.000 Magazinen auf einer Fläche von 35 Quadratmetern. Wolf ist einmal für ein Fotoshooting für ein Tuning-Magazin mit seinem Cabrio bis rauf an die Nordseeküste gefahren. Danach war sein Oldtimer auf dem Cover der Zeitschrift. Darauf ist Wolf besonders stolz: „Es ist was Besonderes“. Seit 2001 hat Wolf außerdem Skateboardfahren für sich entdeckt und sammelt Filme darüber. „Ich habe eine große Sammlung an Skateboard-Filmen zuhause“, sagt er.

Für Christian Wolf bleibt sein braunes Golf 3 Cabrio ein besonderer Oldtimer und ein Herzensprojekt, an dem man ständig etwas optimieren kann: „Das ist ein Bastelauto“, so Wolf.

Steckbrief Fahrzeugtyp: Golf 3 Cabrio

Baujahr: 1972

Leistung: 230 PS



Halter: Christian Wolf

Wohnort: Aindling-Gaulzhofen

Alter: 38

Beruf: Galvano-Techniker

