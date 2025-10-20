Eine Woche Intensiv-Kino: Festival geht mit einem Höhepunkt zu Ende

Das 11. Aichacher Filmfestival ist nach einer Woche Intensiv-Kino mit einem letzten Höhepunkt zu Ende gegangen. Zum Abschluss war am Samstag Regisseur Marcus O. Rosenmüller zu Gast. Dieser präsentierte seinen aktuellen Spielfilm „Münter und Kandinsy“ und erntete dafür anerkennenden Applaus. Der Film beschreibt in bezaubernden Bildern die dramatische Liebesgeschichte der beiden Künstler – und zugleich, wie „Der Blaue Reiter“ die Kunstwelt revolutionierte.

Rosenmüller, der sich mit zahlreichen Fernsehkrimis einen Namen gemacht hat, kam direkt von einem Drehtag aus Berlin angereist. Im vollbesetzten Kinosaal stellte er sich den Fragen von Rotary-Moderator Gerhard Lehrberger und den interessierten Gästen. Seinen Film habe er ganz bewusst mit Jazzmusik hinterlegt, weil diese zur damaligen Aufbruchstimmung in der Kunst besser passe. Die meisten Szenen wurden an Originalschauplätzen gedreht und waren nach nur 34 Drehtagen „im Kasten“.

Einen letzten Glanzpunkt zum Abschluss des Aichacher Filmfestivals setzte der Besuch des Regisseurs Marcus O. Rosenmüller. Foto: Manfred Zeiselmair

Viel mehr Zeit habe die Vorbereitung in Anspruch genommen – vor allem die Recherche-Arbeit, der Mal- und Kunstunterricht für die Hauptdarsteller sowie die Herstellung von Kopien der im Film gezeigten Kunstwerke. Rosenmüller „schoss“ am Ende mit seinem Smartphone ein Erinnerungsfoto von seiner begeisterten Zuhörerschar. Aichach habe ihn sehr beeindruckt, beteuerte er. Nach diesem sympathischen Auftritt dürfte ihm ein Stern auf dem Aichacher „Walk of Fame“ sicher sein.

Bereits am Nachmittag lief mit „Jedes Jahr im Juni“ eine Fernsehproduktion Rosenmüllers, die von einer grenzüberschreitenden Liebschaft zwischen West- und Ost-Deutschen vor dem Mauerfall erzählt. Einen großen Kinosaal füllten die jüngsten Festivalfans zeitgleich beim vierten Teil von „Die Schule der magischen Tiere“ mit einer Videobotschaft von Bestsellerautorin Margit Auer. Dazu gab´s an der „Candy-Bar“ Leckereien vom Rotary-Nachwuchs.

Zur Familien-Vorstellung "Die Schule der magischen Tiere" am Samstag gab's an der "Candy-Bar" Leckereien vom Rotary-Nachwuchs, hier mit Frank Puschner (hinten rechts) und Präsident Alexander Krammer (links daneben). Foto: Manfred Zeiselmair

Das Festivalmotto „Liebe“ war die ganze Woche allgegenwärtig. Die wohlig-vertraute Atmosphäre war sowohl auf der Leinwand als auch im Kinofoyer zwischen Veranstaltern, Ehrengästen und Publikum zu spüren, auch schon beim Auftakt. Das Aichacher Musiker-Duo Tom & Flo stimmte auf eine Woche voller Emotionen ein und stellte sich wie die vielen anderen Mitstreiter des Rotary-Clubs in den Dienst der guten Sache.

Filmfestival auch hinter Gittern

An zwei Filmnachmittagen in der Aichacher JVA ließen die Veranstalter auch Frauen hinter Gittern am Festival teilhaben. Am Mittwoch lockte die berührende Doku „Typisch Emil“ über die Schweizer Humoristen-Ikone zahlreiche Besucher und Besucherinnen ins Nachmittags-Film-Cafe, ebenso das bildgewaltige Epos „Die Gesandte des Papstes“ zum Kinofreunde-Abend.

Glanzvoll verlief der Donnerstag mit dem Besuch der Schauspiel-Legende Uschi Glas, die sich publikumsnah gab und sich offensichtlich äußerst wohl fühlte. Am Freitag sorgte das Hager-Moss Produktionsteam mit Anja Föringer und Drehbuchautorin Dominique Lorenz mit dem vielversprechenden Spielfilm „Heute fängt ein neues Leben an“ nach seinem JVA-Besuch im Cineplex für ein volles Haus.

Glanzpunkte des Aichacher Festivals

Rotary-Präsident Alexander Krammer war täglich präsent. Er lobte das „harmonische und professionelle Teamwork“ zwischen dem Cineplex-Personal und seinem etwa 40-köpfigen Rotarier-Helferteam. Das vom Filmauswahlteam unter der Leitung von Gerhard Lehrberger zusammengestellte Programm habe „Spannung, Spaß und Romantik“ geboten und sei sehr gut angekommen.

Für Krammer zählten die beiden Vorstellungen in der JVA „mit Popcorn und Kinoatmosphäre“ zu den Glanzpunkten des Festivals. Besonders habe er sich über das zum Dank eigens von den Insassen gebackene Festival-Brot mit eingebranntem Festival-Logo gefreut: „Authentischer geht´s nicht“.

Präsident: „Überwältigende Besucherzahlen“

Insgesamt sorgten laut Cineplex-Theaterleiterin Julia Hartwig rund 1300 Ticketkäufer und -käuferinnen für echte Festivalstimmung und volle Säle an allen sechs Festivaltagen. Zusätzlich kamen etwa 900 Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften aus dem Schrobenhausener und Wittelsbacher Land zu den vier Vormittgas-Vorstellungen.

Angesichts der „überwältigenden Besucherzahlen“ zog Krammer eine durchwegs positive Bilanz. So seien die Veranstalter sowohl mit dem Verkauf an Getränken als auch mit den Spenden für die von den Rotary-Frauen hausgemachten Häppchen mehr als zufrieden.

Erlös geht an regionale und überregionale Hilfsprojekte

Alle Rekorde gebrochen habe auch die stark frequentierte Tombola, bei der jedes Los einen Gewinn versprach. Die größten Gewinner seien jedoch die von den Festivaleinnahmen unterstützten regionalen und überregionalen Hilfsprojekte.

Wie hoch das tatsächliche Ergebnis sei, könne man momentan noch nicht beziffern. Es sei jedoch rekordverdächtig, so Krammer. Das nun folgende Nachbereiten gehe fließend über in die Vorbereitung des nächsten Filmfestivals. Denn: „Nach dem Festival ist vor dem Festival“.