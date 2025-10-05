Umfrage in Aichach: Erntedank – Wofür sind Sie dankbar?

Dieses Jahr findet das Erntedankfest am Sonntag, 5. Oktober, statt. Viele Christen nehmen sich an diesem Tag Zeit, für die Gaben der Ernte und der Schöpfung Gottes zu danken. In vielen Kirchen werden prachtvolle Erntealtäre aufgebaut. Obwohl das Erntedankfest einen christlichen Ursprung hat, lädt das Fest alle Menschen dazu ein, zu überlegen, wofür sie dankbar sein können und wie sie in ihrem Alltag mehr Dankbarkeit leben können. Darum haben wir Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz gefragt, wofür sie besondere Dankbarkeit empfinden.

Sabine Peters, Aichach Foto: Melina Reißen

Sabine Peters, Aichach: Ich bin dankbar für das tolle Leben, was wir führen dürfen. Uns stehen viele Ressourcen zur Verfügung. Die Leute meckern ja viel über das Gesundheitssystem. Ich bin aber froh, dass wir überhaupt eins haben. Den Bayern geht es denke ich schon gut. Alle haben schöne Wohnungen, eigene Häuser, der Lebensstandard ist hier sehr hoch. Die Situation mit den ganzen CDU- und AFD-Wählern ist schon ganz übel, aber die Politiker sind trotzdem hilfsbereit. Mein Leben ist persönlich sehr bunt.

Tina Haller, Oberwittelsbach Foto: Melina Reißen

Tina Haller, Oberwittelsbach: Ich bin dankbar dafür, gesund zu sein und an einem so schönen Ort wie diesem leben zu können. Deutschland ist im Gegensatz zu anderen Ländern ein Land, in dem kein Krieg herrscht. Hier ist gesunde Luft und eine nicht so starke Umweltverschmutzung wie an anderen Orten auf der Welt. Ich bin auch dankbar für ehrliche Menschen in meinem Leben. Mobbing in der Schule ist ganz übel. Für meinen Job bin ich auch sehr dankbar. Ich arbeite in einem Großkonzern im Büro.

Barbara Sailer, Sulzbach Foto: Melina Reißen

Barbara Sailer, Sulzbach: Ich bin dankbar dafür, eine Familie zu haben. Ich bin auch sehr froh, dass es mir gut geht und dass ich in Frieden leben kann. Ich denke man muss einfach versuchen, positiver zu denken. Die Leute schimpfen ja heutzutage leider so viel. Dankbarkeit ist an sich ein sehr wichtiges Thema für mich. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass die Menschen positiver miteinander umgehen und lernen, mehr aufeinander zu achten. Allgemein bin ich sehr zufrieden so, wie es gerade ist.

Christian Bäumel, Aichach Foto: Melina Reißen

Christian Bäumel, Aichach: Ich bin dankbar für meine Familie und meine Kinder und dass es uns sehr gut geht. Ich bin auch froh, dass Frieden in Deutschland ist beziehungsweise auch hier in Bayern, im Gegensatz zu anderen Ländern. Sehr dankbar bin ich auch dafür, dass wir alle gesund sind. Wenn man über den eigenen Tellerrand drüberschaut in die Weltpolitik, da sieht man schon, wofür wir anders als in anderen Ländern alles dankbar sein können. In der Familie thematisieren wir das Thema Dankbarkeit auch öfter.