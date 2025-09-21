Umfrage in Aichach: Gehen Sie auf die Wiesn? Was machen Sie dort besonders gerne?

Ob im Bierzelt eine Maß trinken, Schießbuden besuchen oder klassische Wiesn-Gerichte probieren – ab dem 20. September strömen wieder viele Menschen auf die Theresienwiese zum alljährlichen Oktoberfest nach München. Neben Bierzelten und Fahrgeschäften gibt es viele Essstände mit bayerischer Küche zu entdecken. Wir haben Passantinnen und Passanten auf dem Aichacher Stadtplatz gefragt, ob sie gerne die Wiesn besuchen und was sie dort besonders gerne machen.

Michael Wimmer, Schrobenhausen: Ich gehe nicht gerne auf die Wiesn. Dieser Massentourismus macht einfach keinen Spaß mehr. Außerdem sind die Preise auf dem Oktoberfest so stark angestiegen. Es ist alles so unverschämt teuer geworden. Das letzte Mal war ich vor zehn Jahren mit ein paar Freunden dort. Wir waren überwiegend im Bierzelt und haben sehr ausgelassen gefeiert.

Bernhardt Mangold, Aichach: Wir sind 60 Jahre lang jedes Jahr auf die Wiesn gegangen. Seit Corona gehen wir allerdings nicht mehr dorthin. Drei Jahre vor der Pandemie sind wir mit einem bekannten Ehepaar oft mit dem Elektro-Fahrrad angereist. Neben gutem Essen bin ich gerne auf die Krinoline gegangen, eines der ältesten Karussells auf dem Oktoberfest. Zu teuer war es mir nie.

Tobias Rehm, Schiltberg-Allenberg: Ich gehe dieses Jahr mit zehn Freunden auf die Wiesn. Das Fest ist sehr cool, um einfach Zeit mit ihnen zu verbringen. Rosen schießen mache ich sehr gerne, Karussells sind auch immer ganz lustig. Trotzdem verbringen wir die meiste Zeit im Bierzelt. Die Live-Musik in den Bierzelten ist sehr cool. Vor allem in Lederhose ist es ein besonderes Erlebnis.

Holger Winkler, Altomünster: Ich war das letze Mal vor drei Jahren auf dem Oktoberfest. Jetzt gehe ich nicht mehr hin. Da sind mir einfach zu viele Menschen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch nicht mehr im Rahmen. Mir persönlich bringt es nichts mehr an Spaß. Da gehe ich lieber auf andere Landfeste wie zum Beispiel das Volksfest im Markt Indersdorf, wobei das mittlerweile sehr überlaufen ist.