Umfrage in Aichach: Gehen Sie zur Aichacher Museumsnacht?

Konzerte, Lichterkunst, Theatereinlagen, eine Feuershow und natürlich die Ausstellungen selbst: Bei der Aichacher Museumsnacht am Samstag, 11. Oktober, von 18 bis 23 Uhr ist viel geboten. 18 Stationen können die Interessierten bei freiem Eintritt ansteuern – vom Sisi-Schloss bis zum Labyrinth am Griesbacherl. Mit einem Shuttle-Bus können sie bequem angesteuert werden. Es gibt Führungen und Mitmach-Angebote für Kinder. Wir haben Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz gefragt, ob sie zur Museumsnacht gehen und sie zuletzt in einem Museum waren und in welchem.

Claudia Klingenstein, Aichach Foto: Melina Reißen

Claudia Klingenstein, Aichach: Nein, zur Aichacher Museumsnacht gehe ich nicht mehr. Ich bin vom Café Koch in Aichach. Als ich Jugendliche war, hatten wir das Café dort öfter geöffnet. Jetzt machen wir das nicht mehr. Früher in der Schulzeit bin ich mal zur Aichacher Museumsnacht gegangen. Ich denke, dass Museen nicht mehr meine Generation ansprechen. Alle rund um 30 herum gehen nicht mehr in Museen, denke ich. Das letzte Mal war ich vor ungefähr 14 Jahren im Aichacher Stadtmuseum.

Vincent Laves, Aichach Foto: Melina Reißen

Vincent Laves, Aichach: Nein, ich gehe nicht zur Museumsnacht. Ich war dort auch noch nie. Ich habe das Gefühl, dass die Museumsnacht eher an Kinder gerichtet ist. An sich gehe ich sehr gerne in Museen. In Aichach gibt es nur eben wenig, weshalb ich außerhalb von Aichach Museen besuche. Das letzte Mal war ich im Naturkundemuseum in Ulm. Das war sogar letzten Monat. Ansonsten war ich glaube ich noch im Wittelsbacher Museum im Torturm, was auch schon wieder eine Weile her ist.

Ursula Kasper, Blumenthal Foto: Melina Reißen

Ursula Kasper, Blumenthal: Ich wusste, um ehrlich zu sein, noch nicht einmal, dass es diese Museumsnacht in Aichach gibt. Vielleicht gehe ich dort noch hin, gegebenenfalls auch mit einer Freundin. Allein kann man sich das bestimmt auch gut anschauen. An sich bin ich schon eine Museumsbesucherin. In Aichach gehe ich nicht in Museen, aber dafür woanders. In London gibt es tolle Museen. In Wien gibt es auch sehr viel, da kann man endlos gucken. In München war ich mal im Deutschen Museum.

Philip Nicholls, Stuttgart Foto: Melina Reißen

Philip Nicholls, Stuttgart: An dem Tag, wo die Museumsnacht stattfindet, kann ich leider nicht. Ich bin an dem Tag auf einer Messe. Grundsätzlich finde ich Museen sehr interessant. Besonders interessieren mich Museen über die frühere Zeit, zum Beispiel über Archäologie, über die Steinzeit oder über Römisches. In der Türkei oder in Griechenland gibt es auch tolle Museen. Museen sind eine wichtige Sache. Man soll sich ja informieren. Das letzte Mal war ich vor ungefähr einem dreiviertel Jahr in einem Museum.