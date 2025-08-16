Umfrage in Aichach: Was kommt bei Ihnen auf den Grill?

Angesichts der derzeit hochsommerlichen Temperaturen wird in vielen Gärten fleißig gegrillt. Doch was kommt bei Ihnen auf den Grill? Bevorzugen Sie Fleisch wie Schwein, Geflügel, Rind oder Lamm? Mögen Sie lieber Lachs oder favorisieren Sie Vegetarisches wie Grillkäse? Wir haben Passantinnen und Passanten auf dem Aichacher Stadtplatz befragt, was sie auf den Grill legen.

Icon vergrößern Marika Lechner, Kühbach Foto: Celine Wolf Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Marika Lechner, Kühbach Foto: Celine Wolf

Marika Lechner, Kühbach: Wenn meine Söhne grillen, werde ich oft eingeladen. Selber würde ich aber nicht grillen. Am liebsten esse ich angebratenen Lachs, aber auch mal Bauernbratwurst. Eigentlich lebe ich vegetarisch, die Fleischalternativen schmecken mir aber nicht so gut. Als Beilage mache ich oft Antipasti mit Zucchini und Aubergine. Das ist sehr lecker, schluckt aber auch Unmengen an Olivenöl in der Zubereitung.

Icon vergrößern Peter Niedermeier, Aichach Foto: Celine Wolf Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Peter Niedermeier, Aichach Foto: Celine Wolf

Peter Niedermeier, Aichach: Bei mir kommt alles auf den Grill, Gemüse und auch Fleisch. Ich esse am liebsten Rindersteak. Auch bei den Beilagen kommt eigentlich alles auf den Tisch – ein gemischter Salat ist ganz wichtig, aber auch gegrilltes Knoblauchbaguette. Dazu trinke ich gern Weizen oder Helles, das ist eigentlich egal, Hauptsache Bier. Zu Hause grille ich lieber als bei Freunden, da weiß man, wo alles ist und kennt sich aus.

Icon vergrößern Susanne Mika, Motzenhofen Foto: Amelie Eckert Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Susanne Mika, Motzenhofen Foto: Amelie Eckert

Susanne Mika, Motzenhofen: Wir grillen vorwiegend Fleisch – Schwein oder Rind, Fisch und Gemüse. Die Kinder mögen Schweinerücken, am liebsten aber Würstchen und Kartoffeln. Ich esse auch gerne mal einen Fisch. Mein liebstes Fleisch ist Rind. Da wir mit Oma und Opa in einem Haus wohnen, bietet sich gemeinsames Grillen natürlich an. Da gibt es dann als Beilage oft Nudelsalat mit Tomaten und Gurken aus unserem Garten.

Icon vergrößern Fourat Dkhili, Aichach Foto: Amelie Eckert Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Fourat Dkhili, Aichach Foto: Amelie Eckert

Fourat Dkhili, Aichach: Ich bin Muslim, ernähre mich also halal. Das heißt, dass ich kein Rinder- oder Schweinefleisch esse. Am besten schmecken mir Koteletten und Schaschlikspieße mit Puten-, Hähnchen- oder Lammfleisch und Gemüse. Ich grille gerne mit meinen Freunden oder meiner Familie bei mir Zuhause oder wenn ich eingeladen werde. Salat esse ich dazu aber nicht so gerne, dann lieber Reis als Beilage. Mein Lieblingsgetränk dazu ist ein typisch tunesischer Mango-Minz-Saft aus meiner Heimat.