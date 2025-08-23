Umfrage in Aichach: Kaufen Sie auf Jahrmärkten ein?

In der Aichacher Innenstadt findet am Sonntag wieder der Barthlmarkt statt. Wie andere Jahrmärkte im Landkreis und in der Region verzeichnet er seit Jahren einen Rückgang an Händlern, aber auch die Zahl der Kunden bei Jahrmärkten nimmt ab. Die Wetteraussichten für Sonntag sind gut. Wir haben Passantinnen und Passanten daher gefragt, ob sie den Barthlmarkt besuchen und auch sonst auf Märkten einkaufen.

Marco Egger, Aichach Foto: Celine Wolf

Marco Egger, Aichach: Märkte besuche ich nicht so oft. Da ich in der Gastronomie arbeite, habe ich dafür meistens nicht so viel Zeit. Das Gut, auf dem ich mithelfe, baut auch sein eigenes Gemüse an und hält eigene Tiere, benutzt das aber eher zum „Eigenbedarf“. Vielleicht schaffe ich es ja mit meiner Familie, am Wochenende auf den Barthlmarkt in Aichach zu gehen, davon habe ich jetzt schon öfter gehört.

Reinhilde Jung, Aichach-Untergriesbach Foto: Celine Wolf

Reinhilde Jung, Aichach-Untergriesbach: Ich gehe gerne auf Wochenmärkte in eigentlich jeder Stadt, wenn es einen gibt, auch im Urlaub in Italien zum Beispiel. Den Barthlmarkt am Sonntag werde ich auch besuchen. Kaufen werde ich dort eher weniger, lieber schaue ich einfach und treffe Bekannte, die ich länger nicht gesehen habe. Eine Händlerin kenne ich mittlerweile, aber ich weiß nicht, ob sie dieses Jahr auch da ist.

Sebastian Reichhold, Aichach Foto: Amelie Eckert

Sebastian Reichhold, Aichach: Ja, ich gehe gerne ab und zu auf den Wochenmarkt in Aichach. Vor allem, wenn ich Homeoffice habe, kann ich da einfach schnell in meiner Mittagspause hinlaufen und hole mir gerne meine wöchentliche Leberkässemmel am Stand. Am Wochenende werde ich auf jeden Fall zum Barthlmarkt schauen, auch wenn ich nur mal drüberschaue und nichts kaufe. Sonst besuche ich manchmal den Markt in Kühbach, um lokale Betriebe zu unterstützen.

Iryna Nikulina, Friedberg Foto: Celine Wolf

Iryna Nikulina, Friedberg: Auf den Markt in Aichach gehe ich sehr selten, da die Zuganbindung für mich nicht bequem ist. Dementsprechend gehe ich auch nicht auf den Barthlmarkt. Wenn ich auf einen Markt gehen möchte, dann eher nach Augsburg auf den Stadtmarkt, wo ich oft Fischsuppe esse. Generell kaufe ich lieber dort in den Läden Feinkost als an Ständen. Auf die Weihnachtsmärkte in der Region gehe ich auch gerne.