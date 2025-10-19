Umfrage: Darf eine Veggie-Wurst auch Wurst heißen?

Immer mehr Menschen reduzieren ihren Fleischkonsum oder verzichten sogar komplett auf Fleisch. Manche von ihnen greifen auf moderne Alternativen wie Veggie-Wurst zurück. Das EU-Parlament plant nun ein Verbot für Bezeichnungen wie ‚Wurst‘ oder ‚Burger‘ bei Fleischersatzprodukten. Daraus hat sich eine teilweise erbittert geführte Debatte entwickelt. Wir wollten von Passanten auf dem Aichacher Stadtplatz wissen, wie sie das sehen.

Stefanie Trunzer, Petersdorf: Ich denke schon, dass die Veggie-Wurst auch Wurst genannt werden kann. Sie ist eben ein Ersatzprodukt für die echte Wurst. Der Begriff Veggie-Wurst dient ja auch zur Beschreibung des Produkts, damit man erkennt, was es ist. Ich selbst bin seit 30 Jahren Vegetarierin. Ich verstehe nicht diese militante Meinung, die manche Leute haben. Wir haben wichtigere Probleme. Gut, dass es diese Produkte gibt. Ich finde es schön, dass es sich so gut entwickelt hat.

Angelika Klein, Aichach: Da scheiden sich die Geister. Ich denke schon, dass in der Veggie-Wurst ja was anderes drin ist. Probiert habe ich eine Veggie-Wurst schon mal. Ich schmecke da aber keinen Unterschied. Wirklich oft esse ich Veggie-Wurst nicht. Ich finde, man muss für alles offen sein. Jeder hat eine freie Meinung und man soll diskutieren können. Ich selbst bin keine Vegetarierin. Das Thema Fleischkonsum ist mir trotzdem wichtig. Ich denke, dass wir da ein bisschen umdenken müssen.

Barbara Fingos-Held, Klingen: Schwer zu sagen. Jeder soll entscheiden, was er will. Ich habe schon mal eine Veggie-Wurst probiert. Die hat mir aber gar nicht geschmeckt. Die Konsistenz ist sehr komisch. Da esse ich lieber richtige Wurst. Als mein Mann mal Veggie-Wurst gekauft hat, war das wie Plastik vom Geschmack her. Ich bin in der Landwirtschaft aufgewachsen und war als Kind beim Schlachten dabei. Heute würde ich das nicht mehr so machen. Das wäre jetzt schon was anderes für mich.

Bettina Grabmann, Unterwittelsbach: Ich denke schon, dass die Veggie-Wurst auch Wurst heißen kann. Ich persönlich esse gerne Wurst. Veggie-Wurst habe ich bis jetzt noch nicht probiert. Meine Tochter mag gerne Soja-Fackeln zum Grillen. Meins ist‘s nicht. Ich esse da lieber Käse. Auf Fleisch oder Wurst könnte ich jederzeit verzichten, aber nicht auf Käse. Jeder soll es so machen, wie er es für richtig hält. Da gibt es. glaube ich, kein richtig oder falsch. Grundsätzlich esse ich keine Veggie-Produkte.