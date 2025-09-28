Umfrage: Treiben Sie gerne Sport? Und was motiviert Sie?

Viele Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg treiben in ihrer Freizeit gerne Sport. Die einen wollen Muskeln aufbauen, die anderen etwas für ihre Ausdauer tun. Die Beweglichkeit zu verbessern, Gemeinschaft zu erleben oder das Gewicht zu reduzieren, können weitere Ziele sein. Es gibt viele Angebote. Wir haben Passantinnen und Passanten auf deAichacher Stadtplatz gefragt, ob sie gerne Sport treiben und wenn ja, welchen und warum.

Katrin Lohner, Inchenhofen

Katrin Lohner, Inchenhofen: Aktuell mache ich jeden Tag eine Stunde Sport bei mir zuhause vor der Arbeit. Ich nutze dafür gerne die App von Pamela Reif. Über die App mache ich dann Übungen für den ganzen Körper. Vor Corona bin ich noch gerne ins Fitnessstudio gegangen. Seit die Pandemie vorbei ist, gehe ich nicht mehr dorthin, da es viel Zeit in Anspruch nimmt. Workouts über die App sind zeitsparender und daher die optimale Lösung für zuhause. Allgemein ist mir Sport im Alltag sehr wichtig.

Simon Schacherl, Aichach

Simon Schacherl, Aichach: Ich spiele gerne Fußball. Es ist quasi mein Kindheitssport. Seit 24 Jahren spiele ich regelmäßig Fußball im Verein und zwar bei den Wanderfreunden Klingen. Die Vereinsspiele haben wir immer jeden Sonntag, außer in der Sommer- und Winterpause. Ich bin da einfach reingewachsen, da mein Vater und meine beiden Brüder auch gerne Fußball spielen. Die Gemeinschaft ist mir auch wichtig. Wenn ich gerade nicht selbst Fußball spiele, schaue ich mir gerne die Bundesliga an.

Alina Buçiak, Friedberg

Alina Buçiak, Friedberg: In meiner Freizeit gehe ich gerne Eiskunstlaufen und Reiten. Beim Eiskunstlaufen begleitet mich eine Lehrerin schon seit zwei Jahren. Reiten gehe ich zweimal pro Woche, schon seit sieben Jahren. Reiten ist schön, es ist wie Fliegen. Allerdings ist Reiten nicht immer einfach, da man gut mit den Pferden kommunizieren muss. Reiten macht mir, denke ich, etwas mehr Spaß als Eiskunstlaufen. Ich möchte mir später auch ein eigenes Pferd kaufen. Es sind einfach meine Lieblingstiere.

Philipp Heinrichs, Aichach

Philipp Heinrichs, Aichach: Ich spiele sehr gerne Fußball im Verein. Der Verein ist direkt im Nachbarort, es ist der VfL Ecknach. Ich bin schon seit 2005 in dem Verein. Neben dem Fußball gehe ich auch gerne ins Fitness oder mal Wandern mit Freunden. Wenn wir Vereinsspiele haben, trainieren wir halt drei- bis viermal pro Woche, wo dann nicht mehr so viel Zeit fürs Fitnessstudio bleibt. Ansonsten ist Fußball das ganze Leben für mich. Der Sport erfüllt mich einfach sehr.