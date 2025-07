Umfrage in Aichach: Wie verbringen Sie den Sommer?

„Oh, willkommen, willkommen, willkommen, Sonnenschein, wir packen unsre Siebensachen in den Flieger rein.“ Das sang schon der Künstler Buddy in seinem Sommerhit „Ab in den Süden“ aus dem Jahr 2003. In Bayern stehen die Sommerferien kurz bevor und für viele beginnt damit die Urlaubszeit. Andere bleiben während der heißen Monate lieber daheim. Wir haben Passantinnen und Passanten auf dem Aichacher Stadtplatz gefragt, wie sie ihren Sommer verbringen.

Icon Vergrößern Manfred Renkl, Schiltberg-Rapperzell Foto: Philipp Holzhey Icon Schließen Schließen Manfred Renkl, Schiltberg-Rapperzell Foto: Philipp Holzhey

Manfred Renkl, Schiltberg-Rapperzell: Ich war dieses Jahr schon im Urlaub. Zwei Wochen auf Safari Island auf den Malediven. Den restlichen Sommer bleibe ich zu Hause im Garten. Oder ich fahre mit dem Mofa mit meinem Nachbarsbuben zum Eisessen. Ich verbringe auch gerne Zeit im Garten meiner Nachbarn beim Lammgrillen.

Icon Vergrößern Jacueline Marquard, Aichach Foto: Philipp Holzhey Icon Schließen Schließen Jacueline Marquard, Aichach Foto: Philipp Holzhey

Jacueline Marquard, Aichach: Mit meinem einjährigen Kind verbringen wir den Sommer eher regional. Ansonsten haben wir noch keine konkreten Pläne. Wir werden aber auf jeden Fall zum Baden gehen, das mag er sehr gerne. Wenn das Wetter so sprunghaft ist wie zuletzt, sind wir gerne zu Hause. Wir haben einen Balkon und einen Garten.

Icon Vergrößern Konrad Ottilinger, Rehling Foto: Philipp Holzhey Icon Schließen Schließen Konrad Ottilinger, Rehling Foto: Philipp Holzhey

Konrad Ottilinger, Rehling: Ich habe für den Sommer eigentlich keine großen Pläne. Haus, Hof und Hund sind meine Beschäftigung. Und Biergarten können wir auch noch dazu nehmen, dann ist der Tag auch schon rum. Im Herbst geht's zum Jahresausklang noch nach Südtirol. Dann ist es nicht mehr ganz so knackig heiß.

Icon Vergrößern Naciye Afacan Foto: Philipp Holzhey Icon Schließen Schließen Naciye Afacan Foto: Philipp Holzhey

Naciye Afacan, Aichach: Ich war dieses Jahr schon im Urlaub in der Türkei und letzte Woche am Gardasee. Das war sehr schön. Ich werde wahrscheinlich im September noch einmal in die Türkei zu meiner Familie fliegen. Im Sommer ist es mir dort zu heiß. Da ist es hier angenehmer. Eine Städtereise wäre auch noch schön.