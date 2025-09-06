Umfrage in Aichach: Schauen Sie lieber lineares TV oder streamen Sie?

Ob Sport, Krimis, Dokus, Science-Fiction, Fantasy oder Animes. Jeder hat seine eigenen Vorlieben. Vor allem bei trüberem Wetter verschlägt es viele Menschen nach drinnen, um ein wenig abzuschalten. Die Auswahl der Filme im Fernsehen oder der Serien auf Netflix, Amazon Prime, Sky und Co. ist groß. Wir haben bei Passantinnen und Passanten auf dem Aichacher Stadtplatz nachgefragt, wo und was sie gerne anschauen.

Jürgen Marcks, Altomünster: Ich schaue kein normales Fernsehen. Da läuft nichts, was mir gefällt. Dafür habe ich aber andere Streamingplattformen abonniert wie Sky, Netflix, Prime oder MGM. Mit meiner Frau sehe ich mir da meistens Tierdokus oder Science-Fiction-Filme an. Davon sind wir beide große Fans. Die Baywatchserie oder die Stargatefilme schaue ich dabei am liebsten an.

Nina Glier, Inchenhofen: Wenn ich Lust und Zeit habe dann schaue ich auf Netflix meine Serien und Filme. Da gefällt mir True Crime oder Fantasy am besten. Meine Lieblingsserie ist „Wednesday“, davon ist letztens die zweite Staffel rausgekommen. Unter der Woche habe ich dafür aber keine Zeit. Wenn dann mal am Wochenende, aber auch nicht oft. Normales Fernsehen sehe ich fast gar nicht.

Lukas Laves, Aichach: Fernsehen schaue ich nicht, das ist mir viel zu anstrengend. Streaming-Dienste nutze ich eher phasenweise. Ich schaue gerne Netflix, Amazon Prime oder auch mal Crunchyroll. Auf Netflix gibt es zum Beispiel eine Trainwreck-Dokureihe, die mir gut gefällt. True Crime finde ich auch ziemlich nice. Gerade schaue ich jeden Tag viele Animes, vor allem, wenn es draußen kühler ist.

Christine Rasch, Aichach: Das ist ganz unterschiedlich. Ich schaue zwar fern, aber auch zum Beispiel Krimis auf Amazon Prime. Auf Sky gucken wir uns Fußball an, Deutschland hat ja am Donnerstag verloren. Im Fernsehen schaue ich gerne „CSI“, „FBI“ und „Die Diplomatin“ oder „Zwischen Tüll und Tränen“ auf Vox. Die Sendung „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ sehe ich mir auch an, wobei ich mich da oft drüber ärgere.