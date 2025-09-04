Umweltschutz ist ein Wirtschaftsfaktor

Von Deutschlands und Europas Rückstand bei E-Autos und Batterietechnologie bis hin zum Immobilienmarkt in den USA, der die Folgen extremer Wetterereignisse ignoriert – die Beispiele zeigen: Wer Nachhaltigkeit und die dazugehörigen Innovationen vernachlässigt, verspielt seine wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit.

Vor diesem Hintergrund ist es klug, dass das bayerische Umweltministerium im Klima- und Umweltpakt den Standortgedanken klar betont. Es geht sowohl um Umweltschutz als auch um die Frage, ob Bayern bei den Technologien der Zukunft vorne mitspielen kann. Für Unternehmen ist die Teilnahme ein lohnendes Geschäft: Neben Auszeichnungen winkt der Zugang zu Förderprogrammen sowie zu Beratungs- und Forschungsstellen wie dem Ökoenergieinstitut Bayern.

Umweltpakt Bayern: Nachhaltigkeit vernetzt Betriebe und Kunden – im Landkreis Aichach-Friedberg aber noch Luft nach oben

Doch der vielleicht wichtigste Mehrwert liegt im Netzwerk. Der Pakt bringt Betriebe aus unterschiedlichsten Branchen zusammen und macht sie zugleich sichtbar für Kunden, die bereit sind, für nachhaltige Angebote mehr zu bezahlen. Nach Erfahrung des Gebäudeservice IMOGS aus Dasing gibt es davon in der Region erstaunlich viele. Allerdings bleibt die Zahl der teilnehmenden Unternehmen im Landkreis Aichach-Friedberg im Vergleich zu anderen Regionen des Freistaats und zur Wertschätzung durch die Kundschaft bislang gering.

Die Vielfalt der beteiligten Branchen ist ein Beleg für den Erfolg. Damit wird auch die Kernbotschaft deutlich: Nachhaltigkeit ist längst nicht mehr nur ein Thema für Idealisten, sondern ein entscheidender Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg. Damit Bayern seine Klimaziele erreicht – und Unternehmen von den Chancen profitieren – verdient der Umweltpakt mehr Ressourcen und eine deutlich stärkere Bewerbung.