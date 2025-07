Unbekannte zünden Hochsitz an und fliehen

Unbekannte haben einen Hochsitz im Wald bei Griesbeckerzell angezündet. Laut Polizeibericht kam es am Mittwoch gegen 17 Uhr zu der Sachbeschädigung in dem Aichacher Stadtteil. Die Unbekannten zündeten den Hochsitz am Hang an und flüchteten anschließend. Da das Feuer frühzeitig entdeckt wurde, konnte die Freiwillige Feuerwehr Griesbeckerzell den Brand schnell löschen.

Es entstand ein Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt derzeit unter anderem wegen Sachbeschädigung. Der Dienststellenleiter der Aichacher Polizei, Michael Jakob, sagt, dass die Ermittlungen zur Brandursache noch laufen. Deshalb sei eine Brandstiftung derzeit nicht auszuschließen. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 08251/ 89890 zu melden. (hop)