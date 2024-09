Unfall auf der A8: Autobahn ist im Feierabendverkehr gesperrt

Im Feierabendverkehr ist es am frühen Dienstagabend zu einem offenbar schweren Unfall auf der Autobahn A8 gekommen. Der Vorfall ereignete sich kurz vor der Anschlussstelle Odelzhausen (Kreis Dachau) in Fahrtrichtung München. Wie die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck auf Anfrage mitteilte, soll ein Motorradfahrer an dem Unfall beteiligt gewesen sein. Vermutet wird, dass auch noch andere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt waren. Dazu gab es von der Polizei aber bislang keine Bestätigung. Auch zum Unfallhergang gibt es noch keine Informationen.

Offenbarer schwerer Unfall auf der A8: Autobahn ist ab Adelzhausen gesperrt

Kurze Zeit nach dem Unfall landete ein Rettungshubschrauber auf der Fahrbahn. Bestätigt hat die Polizei, dass die Autobahn zwischen Adelzhausen und Odelzhausen in Fahrtrichtung München derzeit komplett gesperrt ist. Wie lange die Vollsperrung anhalten wird, sei momentan noch völlig offen, hieß es. Diesen Bereich zu umfahren, sei zum jetzigen Zeitpunkt allerdings ratsam, so die Polizei. (ull)