Schwerer Frontalzusammenstoß auf B471: Zwei Autofahrerinnen verletzt

Zu einem Frontalzusammenstoß ist es am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße B471 gekommen. Um kurz vor 15 Uhr wollte eine 19-jährige Münchnerin auf der Höhe von Dachau mit ihrem Fiat von der B304 aus Karlsfeld auf die B471 in Richtung Oberschleißheim auffahren. Zugleich befuhr eine 55-jährige Dachauerin mit ihrem VW die B471 in die Gegenrichtung. Wie die Polizei mitteilte, kam die Münchnerin beim Auffahren auf die B471 so weit nach links, dass sie auf die Gegenspur geriet.

Beide Autos stießen frontal zusammen. Während die VW-Fahrerin leicht verletzt wurde, zog sich die Unfallverursacherin schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte beide Frauen in nahegelegene Krankenhäuser.

Bundesstraße B471 bleibt nach Unfall drei Stunden lang komplett gesperrt

Beide Wagen wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden musste. Der Schaden wird laut Polizei auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten blieb die Bundesstraße etwa drei Stunden lang komplett gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch Kräfte der Feuerwehr Dachau vor Ort.

Bereits am frühen Dienstagmorgen war es auf der Autobahn A8 zu zwei Staus kurz nacheinander gekommen. Bei Adelzhausen brannte in Richtung Stuttgart ein Auto aus. Bei Dasing sorgte eine Baustelle für die nächste Verzögerung. (nsi)